容納2萬人柬埔寨電詐園內部曝光 牆上寫：業績就是尊嚴

柬埔寨電詐園區內部曝光！柬埔寨政府8月曾宣布，該國境內網路詐騙園區已被全面清剿。當局並首度公布波羅勉省已被查處關閉的「8號電詐園區」內部。多棟大型建築密集分布，宛如獨立的「城中城」，在辦公室甚至出現「業績就是尊嚴，拿業績證明你存在的價值」等許多中文標語。

柬埔寨「柬中時報」報導，現場園區十分空曠，除了成排的大型樓宇，還建有人工湖、餐廳、商鋪和大型食堂等生活設施。一些區域設置大量門禁閘機，園區道路和公共區域安裝監控設備。部分建築內部仍留有大量辦公桌椅、電腦顯示器等設備，並設有大型網路機房，機櫃內密集布設光纖及網路。

園區共有168棟建築，包括55棟大型建築和113棟別墅，合計設有4,707個房間。目前，整個園區已被法院全面查封。

進入園區多處辦公區域看到，現場已經人去樓空，桌椅凌亂擺放，紙張及其他物品散落一地，部分天花板已經破損。

與凌亂的現場形成鮮明對比的是，辦公室牆上仍保留著醒目的中文激勵標語。其中一幅寫著「業績就是尊嚴，拿業績證明你存在的價值」；另一幅則寫著「越努力，越幸運」「你不努力，誰也給不了你想要的生活」。

一些白板上還留有大量手寫數字、比例和計算公式，並出現「培養計畫」「獎勵」等字樣。現場發現的多本筆記中，同樣記錄著大量數位、百分比及金額計算。

現場還留下一份題為「103辦公室獎罰制度」的文件。檔列出的規定包括：「遲到或早退，罰款第一次20美金，第二次50美金」「打卡群不遵守制度，20/次」「拿著口子未撥打電話，20/次」，以及「工作先服從，再回饋，不服從管理200美金起步」等。

除了大量辦公和住宿空間，園區內部還形成較完整的生活及商業配套。多處商鋪懸掛中文招牌，包括「金灣娛樂城」「金灣門診」「藥房」和「足療養生會館」等，還有多家經營中餐、燒烤及麵食的餐廳。

執法人員在園區內查獲3,779部電腦、1萬1,585支手機、56部電腦主機、35台伺服器、8套外國員警制服，以及護照和其他設備。

「8號園區」又稱「Meun Chey商業城」或「Legend Park」，位於波羅勉省甘再米縣，佔地約120公頃，於2023年開始建設，今年2月被查處關閉，園區與太子集團存在關聯。今年初，柬埔寨執法部門抓獲太子集團創始人、重大跨境電詐犯罪集團頭目陳志，由大陸公安部將陳志押解回國。