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杜鵑颱風降大雨！日本多處傳災情釀4死6失蹤 旅客一度滯留成田機場

中央社／ 東京22日綜合外電報導
杜鵑颱風帶來的大雨重創日本神奈川縣與千葉縣等地，發生多起淹水與土石流災情。路透社
杜鵑颱風帶來的大雨重創日本神奈川縣與千葉縣等地，發生多起淹水與土石流災情。路透社

颱風「杜鵑」帶來的大雨重創日本神奈川縣與千葉縣等地，發生多起淹水土石流災情，增至4死6失蹤、約430棟住宅遭殃。交通一度因天氣癱瘓，大批旅客因此一度滯留成田機場

日本放送協會（NHK）報導，神奈川縣三浦半島為主的地區相繼發生土石流，導致橫須賀市與三浦市共4人失蹤。警消研判失聯者可能遭遇土石流，正在搜索。

神奈川縣橫須賀市長井地區，一棟2層樓高的住宅，1樓被崩塌的土石侵襲，一名60多歲女性住戶不幸罹難。

千葉縣政府表示，颱風帶來的豪雨使住宅被土石流侵襲，鴨川市、袖浦市、山武市共有3人罹難；鴨川市則有2名男性疑似因為住宅被土石侵襲而失聯。

千葉縣政府接獲土石流與淹水災情後，今天要求陸上自衛隊協助救災與清理道路。

千葉縣知事熊谷俊人在縣政府召開災害對策會議時表示，「縣內多地測得觀測史上破紀錄的豪雨，成為相當反常的災害。在8月千葉豪雨重建期間，再度遭遇大雨。之後，能想見各式各樣的地方災情擴大」。

日本富士新聞網（FNN）報導，昨天惡劣的天氣也癱瘓鐵路，一度造成最多近4000名旅客滯留成田機場。有一名滯留的旅客表示，「班機被取消，即便想返回東京，也沒電車可搭」。

日本電視台（Nippon TV）報導，JR東日本公司表示，由於颱風造成千葉縣淹水，連結千葉站與成田機場站的雙向列車，以及外房線千葉站至譽田站區間均暫停行駛。

JR東日本表示，目標是在今天內恢復行駛。此外，總武本線、內房線、外房線、東金線等也有部分路段全天停駛。

日本 土石流 颱風 淹水 千葉縣 成田機場

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