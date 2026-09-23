日本二手書店湧詭異大單！逾50噸書籍出口美國 疑被「餵食AI」

日本各地二手書店近期湧現極不尋常的「神秘掃貨潮」！據「日本電視台」報導，自今年8月起，多家二手書商的線上訂單暴增，不僅單日銷量破百、營業額狂飆5倍，且下單模式有股詭異的規律：不同帳號以固定間隔機械式掃貨、目標全非熱門小說，而是江戶生活、30年前政壇內幕、哲學與醫學等冷門專業書，收件地址更是岡山縣同一座物流中心，甚至有國外公司詢問「能否購買數萬本書」，引起業界高度懷疑這些書全被買去「餵食AI」。

日媒透過進出口數據工具「Sayari」發現，日本某大型出版經銷商的關係企業，去年起已向美國出口超過50噸標為「JAPANESE BOOKS」的貨物，以每本500克的精裝書換算，規模高達10萬冊。儘管該企業強調絕無在知情狀況下販售給AI訓練，但大量專業日文書籍跨海輸出，顯然早已超出一般閱讀或收藏需求。

這起異常現象的背後，矛頭直指美國AI巨頭的侵權爭議。美國法院訴訟文件顯示，知名AI公司Anthropic遭指控曾計劃「破壞性掃描全球書籍」，涉嫌將收購的實體書切除書背，拆解掃描後便直接銷毀報廢，訴訟資料中赫然列有日文書籍與日本大型經銷商（日販），美媒「404 Media」此前也揭發Amazon同樣在倉庫拆解掃描紙本書後報廢。

實體書淪為拆解對象、提供AI學習後報廢，引起出版界強烈反彈。日本漫畫家與雜誌協會紛紛抗議創作者遭無償剝削。法學專家點出，儘管現行法規對AI分析相對寬鬆，但若嚴重損害著作人利益，恐引起跨國訴訟風暴。知識結晶被當成免洗耗材，讓不少舊書店老闆坦言心情十分複雜。