台灣助提升農業生產力 索馬利蘭示範培訓農場啟用

台灣與索馬利蘭合作規劃的「種子產業發展計畫暨農業示範培訓農場」，20日在索國舉行開幕典禮及揭牌儀式，將作為農業示範、農民培訓、技術移轉及能力建構的重要平台，協助提升當地農業生產能力。

駐索馬利蘭代表處代表羅震華與索馬利蘭農業發展部長卡亞德（Adan Gedi Qayad）共同主持開幕典禮，並為新農場揭牌，見證台索農業合作邁入新里程碑。索馬利蘭農業發展部官員、台灣技術團、農民代表及當地媒體等近百人與會。

駐索馬利蘭代表處發布新聞稿表示，羅震華致詞時說，台灣與索馬利蘭於2021至2025年透過農業合作，協助提升索國蔬果產量與品質、強化農業技術，並推廣台灣經驗。雙方2025年12月進一步簽署2026至2030年「種子產業發展計畫」執行協議，將合作重點延伸至攸關糧食安全根本的優良種子。此次示範暨培訓農場正式啟用，象徵雙方將既有承諾轉化為具體行動。

羅震華指出，此農場將為農業示範、農民培訓、技術移轉及能力建構的重要平台，與索馬利蘭中央及地方農業推廣團隊合作，將台灣農業技術與經驗推廣至地方農民，協助提升當地農業生產能力。他表示，「糧食是我們的共通語言，建立氣候韌性是我們的共同目標」，台灣將持續與索馬利蘭攜手提升糧食安全及農業韌性。

新聞稿指出，典禮現場也展示高粱打穀機等農業機具，將協助索國以現代農業機械提升作物處理效率。

索馬利蘭農業發展部及農民代表對台灣長期協助表達感謝，並肯定示範暨培訓農場提供實作平台，讓農民有機會接觸優良種子，並學習栽培技術及現代農業知識。

台灣與索馬利蘭自2020年互設代表處以來，在農業、醫療衛生、教育、資通訊及人才培育等領域持續深化務實合作。此次農場啟用進一步彰顯台灣以技術及能力建構協助永續發展的合作模式，雙方將持續深化互惠共榮的夥伴關係。