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杜鵑颱風影響、日本關東豪雨成災3死5失蹤 土石流災情嚴重

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本關東為主的地區昨天受到今年第25號颱風「杜鵑」的影響，大範圍地區降下大雨。 歐新社
日本關東為主的地區昨天受到今年第25號颱風「杜鵑」的影響，大範圍地區降下大雨。 歐新社

日本關東為主的地區昨天受到今年第25號颱風「杜鵑」的影響，大範圍地區降下大雨，多地出現土石流、淹水等災情，並造成3人死亡、5人失蹤。多地嚴重淹水到車輛滅頂。

綜合「朝日新聞」、共同社、日本放送協會（NHK）報導，關東地區與伊豆群島因為這次颱風降下紀錄性大雨，導致挾帶泥巴的水流進住宅區等大範圍區域。

而神奈川縣與千葉縣昨天發生的土石流造成2人死亡、4人失蹤，如今千葉縣山武市又有1人罹難；另外，千葉縣茂原市新傳出1人失蹤之外，鴨川市的土石流災情使當地傳出多人失蹤。

千葉縣佐倉市的JR佐倉站附近，今天上午可見到市區大面積淹水。

東京電力電力網公司（TEPCO Power Grid）表示，今晨6時44分時，千葉縣、栃木縣、靜岡縣、神奈川縣4個地區，約4萬9080個家戶停電。

氣象廳昨天針對東京都伊豆群島的大島町，發布警戒程度最高的「5級土石流特別警報」，截至昨天下午5時，伊豆大島24小時累積雨量達680毫米，降雨量約為往年9月單月平均的2倍左右，雨勢相當驚人。

而大島町與千葉縣山武市等政府，當時指示居民立即採取行動避難。

法新社報導，日本氣象廳表示，今晨颱風「杜鵑」已遠離海岸並向東北方的海上移動，風勢略為減弱。

日本航空（日航，JAL）與全日空（ANA）因為颱風分別取消135個與140個航班。

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