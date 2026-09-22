YTR夾寶可夢暖送台灣小兄妹！男童秒做一事感動日網友：太有教養

常在下班後拍攝夾娃娃技巧並分享歡樂的日本Youtuber「夾娃娃圓夢隊」（クレーンゲームdeゆめ掴み隊），日前分享了一段在日本夾娃娃機店裡，與台灣旅客互動的溫馨影片。

當時，他正在機台前夾娃娃，注意到一對台灣父子正專注地看著他。在得知小男孩很想要一顆寶可夢超級球後，這位Youtuber大方地將剛夾到的戰利品直接送給台灣小弟弟。但懂事的小弟弟在收下禮物後的第一反應不是離開，而是立刻認真地從隨身小包包裡，掏出一張紙鈔想付錢給對方，Youtuber見狀，連忙笑著婉拒。

更讓眾人感動的是，站在這個弟弟身旁、投以羨慕眼神的妹妹也沒有被遺忘，這名Youtuber主動詢問小女孩喜歡什麼？在小女孩害羞表示想要「伊布」後，又再次展現身手，俐落夾下一隻伊布玩偶送給妹妹。

Youtuber將這段影片分享到Threads後，兩地網友紛紛湧入留言區。日本網友對台灣小男孩的教養驚嘆不已，感動地說：「小小年紀懂得天下沒有白吃的午餐、主動想付錢，真的太有禮貌了」、「這麼好的孩子，隨時歡迎再來日本玩！」許多台灣與日本網友更對這位Youtuber的細膩心思深感共鳴：「最讓人感到溫暖的是注意到妹妹的心情，有兩個小孩的家庭一定懂」、「不僅夾娃娃技術高超，連妹妹也照顧到了」。

日本Youtube頻道「夾娃娃圓夢隊」主要是由4名喜愛夾娃娃的上班族組成。頻道中除了分享夾娃娃的技巧、攻略外，也有許多與各國旅客的溫馨互動，已累積了41.9萬名訂閱者。