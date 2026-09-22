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全球疫苗若公平分配 大流行病可救更多人

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

分配疫苗拯救更多生命！新加坡公共衛生研究指出，若各國能在未來流感大流行期間拋棄自私心態，依人口比例而非購買力來分配疫苗，全球將可多拯救270萬條生命。然而，這種基於國際團結的資源分配，意味著高收入國家的死亡人數將有所增加。

公平分配多救百萬

衛報》報導，新加坡國立大學與《柳葉刀》醫學期刊近日合作，針對假想的全球流感大流行進行數據建模。結果顯示，若能加速疫苗研發，全球預估死亡人數可從5850萬人大幅降至2390萬人；若進一步採取按人口規模而非財力高低來分配疫苗，全球更能額外挽救270萬人的生命。

事實上，國際間的團結合作將成為控制疫情的關鍵因素，若能有效提升大眾對疫苗的信任度，全球死亡人數還可再減少190萬人。柳葉刀委員會共同主席克拉克表示，採取更公平的分配模式意味著全球死亡人數將顯著減少，並能給予最需要保護的人群一個公平的生存機會。

跨國團結挑戰富國

Streamline Feed》報導，儘管依人口公平分配疫苗能拯救更多全球總人口，但這項利他機制也伴隨著政治與政策上的極大考驗。模型評估顯示，在基於團結原則的分配模式下，高收入國家的預估死亡人數將從240萬人增加至390萬人。

非洲阿姆雷夫健康基金會執行長吉塔希強調，信任無法在疫情爆發後憑空虛構築，各國政府必須在下一場危機來臨前，透過傾聽基層聲音並建立強大的區域研發與生產能力，以確保疫苗和醫療資源能及時公平地分配給最前線的人群。

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