視力退化可逆轉？日本丹麥研發人工視覺細胞 活化受損視網膜

老年性黃斑部病變與視網膜色素病變常導致視力嚴重受損，過去因視網膜上的感光細胞脫落，即使配戴眼鏡也無法改善。據日媒「每日新聞」報導，日本國立遺傳學研究所與丹麥科技大學等跨國團隊，成功研發出直徑僅約40微米的「人工視覺細胞」，並在小鼠與豬隻實驗中證實能有效活化視覺神經。這項刊登於國際期刊《Advanced Healthcare Materials》的成果，為長年認為不可逆的視力退化帶來曙光。

這項微型裝置巧妙化解了傳統醫學的瓶頸。過去的人工視覺裝置多以金屬製作，難以雕琢成貼合微小細胞的形狀。研究團隊改採容易加工的碳材質電極，並與超微型太陽能電池結合。當光線照射眼底時，太陽能電池便會自主發電，驅動碳電極產生電訊號，高度模擬真實細胞將光線轉化為訊號送往大腦的機制，順利克服了裝置極限。

在動物實驗中，團隊將該裝置植入失去感光功能的視網膜，成功測得神經活動重新活化。由於豬隻眼球構造與人類非常相似，此成果極具參考價值。未來團隊計畫先精準定位患者視網膜細胞脫落的缺口，再移植相對應數量的人工細胞。研究計畫主持人松本彰弘助教表示，透過對光線波長與強弱的客製化設計，重獲視力指日可待，團隊期盼能在十年內進行人體臨床試驗。

隨社會邁入高齡化，老年性黃斑部病變患者與日俱增。專家也提醒，儘管新科技為黑暗帶來一線光明，但距離臨床普及仍有漫漫長路。民眾平時仍應定期接受視網膜檢查，並用阿姆斯勒方格表監測視野變化，及早發現及早治療。