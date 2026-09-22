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獨自照顧29年累垮…日婦溺斃重度障礙女兒 法官判緩刑：有殺意非自私

聯合新聞網／ 綜合報導
千葉縣一名母親因親手將重度腦性麻痺的女兒溺斃後尋短未遂，遭檢方依殺人罪起訴。 示意圖／AI生成
千葉縣一名母親因親手將重度腦性麻痺的女兒溺斃後尋短未遂，遭檢方依殺人罪起訴。 示意圖／AI生成

最近一起令人心痛的判決在日本引起廣泛討論。據日媒「集英社Online」報導，千葉縣茂原市58歲的母親齋藤千榮子，因親手將重度腦性麻痺的女兒溺斃後尋短未遂，遭檢方依殺人罪起訴。法庭上，母親聲淚俱下向亡女道歉：「女兒是我的生命、我的一切。」千葉地院審酌母親長年竭盡心力照顧，最後罕見判處拘禁3年、緩刑5年，讓這起被長照重擔壓垮的家庭慘劇再度驚動社會。

這名母親獨自照護女兒長達29年。女兒出生後便因腦性麻痺，導致四肢與軀幹癱瘓，母親在離婚後帶著孩子回娘家，一邊打零工一邊生活。但2022年娘家雙親相繼離世，只剩母女相依為命。更嚴峻的是，女兒病況近年急轉直下，先是時常在日照機構失控尖叫，被日照機構要求必須另找機構收容。2025年時，女兒服用藥物後雖不再大叫，癲癇卻天天發作。母親不僅被迫辭去打工，更是身心俱疲。

壓垮駱駝的最後一根稻草，是求助無門的孤立感。身患憂鬱症的母親去年秋天申請「短期喘息住院」，只求能暫時休息，卻遭院方以醫療量能不足無情拒絕。眼見唯一救命稻草斷裂，癲癇重度發作的情況越來越頻繁，母親在走投無路下認定「沒有我，女兒也活不下去」。今年3月，她留下遺書，因擔心女兒著涼還特地在塑膠收納箱中注入溫水，將女兒溺斃後尋短未果，最後崩潰打電話向老鄰居求助：「我闖大禍了。」

法官認定被告雖有殺意，但出發點並非自私，是因長期獨力照顧近30年、身心俱疲且面臨照護困境而犯下大錯，因此「酌量減輕」刑責，給予自新的機會。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

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安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

長照 母親 遺書 憂鬱症 日本

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