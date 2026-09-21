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颱風杜鵑豪雨重創日本關東 土石流釀2失聯1重傷
杜鵑颱風今天晚間沿日本房總半島南方海域向東北前進，關東甲信及東海地區接下來可能出現線狀降水帶。神奈川縣及千葉縣共有3人遭土石流波及，其中1人送醫時重傷意識不明，另有2人下落不明。
朝日新聞報導，千葉縣等地晚間雨勢增強。根據氣象廳資料，截至晚間6時50分，千葉縣君津市24小時最大降雨量達377.5毫米，船橋市341.5毫米、市原市328毫米、我孫子市288毫米，均改寫當地觀測史上最高紀錄。
此外，東京都江戶川區降雨量達282.5毫米、神奈川縣三浦市308毫米、茨城縣龍崎市249.5毫米，也都創下觀測史新高。
根據總務省消防廳截至晚間8時統計，茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川及靜岡等1都5縣，共約90萬2000戶、190萬9000人接獲避難指示。
下午1時55分左右，神奈川縣橫須賀市長井一丁目一處民宅的男屋主打電話報案，表示「（住家）後方山坡發生土石崩塌，妻子被活埋」。消防局表示，目前仍無法與64歲的妻子取得聯繫，持續展開救援。
另外，下午2時35分左右，神奈川縣三浦市南下浦町上宮田一棟2層樓公寓的1樓遭土石流灌入。縣警表示，目前無法與住在1樓的1名20多歲女子取得聯繫。
下午2時55分左右，千葉縣袖浦市川原井一名正在進行土石清除作業的51歲男子遭土石流波及，墜入道路下方的河川，並被挖土機夾住，送醫時意識不明。
氣象廳下午召開記者會，指出關東地區的大雨預計將在今天晚間稍晚達到高峰，呼籲民眾保持高度警戒。
東京23區內的港區、澀谷區等地已發布第4級土石災害危險警報；杉並區善福寺川也發布第4級河川氾濫危險警報。
颱風也對交通造成影響。JR東日本的總武線、內房線等部分路段暫停行駛；日本航空（JAL）及全日空（ANA）從上午起也接連取消航班。
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