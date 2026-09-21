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杜鵑颱風挾豪雨侵襲鎌倉！車站前泥水奔流 跌倒後難以自行站起

中央社／ 東京21日專電
日本東京，一名女子在颱風「杜鵑」帶來的大雨中過馬路。路透
日本東京，一名女子在颱風「杜鵑」帶來的大雨中過馬路。路透

颱風杜鵑」逼近日本關東南部，神奈川縣鎌倉市降下猛烈大雨。JR鎌倉車站前的道路嚴重淹水，大量混濁泥水宛如河流般湧過市中心，水位一度超過成人膝蓋，部分路段無法通行，也有車輛疑似受困。

日媒ABEMA TIMES、NHK報導，網路上流傳的畫面於下午3時過後拍攝，地點位於鎌倉車站前的若宮大路。從車內拍攝的影片可見，整條道路幾乎被褐色泥水覆蓋，湍急水流沿著路面奔流，現場宛如一條河川。

影片發布者表示，當時積水升高至膝蓋以上，車輛及行人難以通行。畫面中，對向車道有一輛汽車停在泥水中，疑似因水位過高而受困。

附近道路及人行道也出現大範圍積水，車輛只能放慢速度涉水前進，沿途濺起大片水花。

一名為接女兒而前往車站的40多歲女性表示，女兒走在路上時，積水一度淹到膝蓋，途中更不慎跌倒。由於水流非常湍急，跌倒後一時間難以自行站起。

日本氣象廳表示，第25號颱風（杜鵑颱風）下午6時位於千葉縣勝浦市南南東方約110公里的海面上，並以每小時30公里的速度向東北方向前進。

目前颱風最接近關東及伊豆群島，包括伊豆群島多座島嶼，以及東京都、神奈川縣、千葉縣、茨城縣和靜岡縣部分地區均已進入暴風圈。

伊豆群島大島町雨勢持續增強，氣象廳於下午12時40分對大島町發布「第5級土石災害特別警報」。這是最高等級警戒，代表災害可能已經發生，民眾應立即採取能夠確保生命安全的行動。此外，伊豆群島其他地區、關東及靜岡縣等地也出現豪雨

大島町截至下午5時的48小時累積雨量達到812毫米，是當地往年9月全月平均雨量的2倍以上。

除了伊豆群島外，關東等地也因豪雨發布第4級警報，必須嚴防土石災害、河川暴漲及低窪地區淹水。

位於颱風暴風圈內的伊豆群島八丈島，部分地區發生停電。東京電力表示，截至下午2時30分，島上共有1146戶停電，目前仍無法預估全面恢復供電的時間。

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