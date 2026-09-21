颱風杜鵑衝擊日本 住宅遭殃、JR鎌倉站附近成一片汪洋

颱風「杜鵑」帶來的大雨已經使日本多地出現災情，已知千葉縣有21棟住宅淹水或遭遇土石崩落；神奈川縣JR鎌倉站附近的道路與人行道則是大面積淹水，水深及行人的腳踝附近。

日本放送協會（NHK）報導，千葉縣佐倉市政府表示，當地一間空屋的後山今晨坍方，崩落的土石導致這間空屋全倒。所幸未傳出有人受傷的消息。

千葉縣政府指出，截至今天下午4時，佐倉市、長南町、松戶市、千葉市、市川市等地淹水；千葉縣袖浦市政府表示，當地一名女性開車撞上崩落的土石，受到輕傷。

千葉縣上月才遭遇災害級豪雨，部分地區尚在修復。

神奈川縣橫濱市港北區吉本町有一處2層樓高的公寓部分地基崩塌，使部分居民一度撤離。

而遊客常去的神奈川縣鎌倉市也傳出災情，民眾今天下午3時左右在JR鎌倉站附近拍攝到的影像可見，道路與人行道變成一片汪洋，且放眼望去似乎都被混濁的褐色積水覆蓋。而且能看到行人的腳踝泡在水中；汽車則一邊濺起水花，一邊減速行駛。

日本氣象廳今天中午針對伊豆群島的大島町發布警戒程度最高的「5級土石流特別警報」。大島町目前極有可能已經發生嚴重的土石流災害。

之後，大島町仍持續降下豪雨，截至今天下午5時，48小時累積雨量多達812毫米，降雨量超過往年9月單月平均的2倍，雨勢相當強烈。