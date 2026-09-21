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台灣旅客赴日本山梨縣人次最多 超越泰國、大陸

中央社／ 東京21日專電
日本山梨縣今年上半年外國住宿旅客中，台灣旅客達15萬4340人次，年增12.1%，居各國及地區中排名第一。圖為能同時遠眺富士山與五重塔、長年被譽為「櫻花必拍打卡景點」的日本山梨縣新倉山淺間公園。中央社
日本山梨縣今年上半年外國住宿旅客中，台灣旅客達15萬4340人次，年增12.1%，居各國及地區中排名第一。圖為能同時遠眺富士山與五重塔、長年被譽為「櫻花必拍打卡景點」的日本山梨縣新倉山淺間公園。中央社

日本山梨縣今年上半年外國住宿旅客中，台灣旅客達15萬4340人次，年增12.1%，居各國及地區中排名第一。儘管受到日中關係緊張影響，中國旅客大減6成，但日本國內旅客明顯增加，帶動山梨縣整體住宿人次連續5年創下歷史新高。

每日新聞報導，根據山梨縣政府公布的初步統計，今年上半年住宿人次達423萬2000人次，比去年同期增加約10萬人次，年增2.5%。

其中，日本國內旅客達311萬1000人次，較去年同期大增14.2%，刷新歷史紀錄。山梨縣觀光文化體育部分析，「受到日本國內物價上漲影響，民眾為了節省旅費，可能更傾向選擇距離首都圈較近的山梨縣旅遊。」

相較下，外國旅客為112萬1000人，年減20.3%。主要原因是去年秋季以來，中國團客大幅減少，進而拉低整體外國旅客人數。

從國家及地區來看，台灣以15萬4340人次居冠，其次依序為泰國10萬3310人次、中國10萬560人次、香港6萬2910人次，以及美國6萬2330人次。

除了中國以外，多數主要國家及地區的住宿旅客都較去年增加。其中，印度旅客達1萬2190人次，為去年的221.2%；韓國旅客則達4萬3650人，為去年的187%，顯示山梨縣的國際觀光需求仍然穩健。

山梨縣政府認為，「日中關係造成的影響有限」，預估整體住宿需求今後仍將維持成長。為了讓遊客更深入認識山梨縣的魅力，政府將透過開發新的觀光資源及伴手禮等方式，致力打造更具「附加價值的旅遊體驗」。

另一方面，對於中國旅客減少，山梨縣內的住宿業者則多半冷靜看待。

富士河口湖町一間飯店的負責人表示，「最近感覺外國旅客略有減少，日本旅客有所增加。住宿人數大致持平，或略為成長。」他同時指出，「雖然希望能接待更多旅客，但一直招不到員工，目前的人力狀況已經逼近極限。」

另一名過去曾接待中國團體客的飯店經營者坦言，營業額大幅減少，但是「日本旅客和其他國家的住宿旅客增加是好事。今後希望開拓不受政治情勢左右、能夠穩定來訪的國家旅客及日本國內客群。」

日本 泰國 觀光 台灣

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