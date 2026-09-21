富士山管制後擁擠未解 日本環境省擬以紅外線計數器驗成效

日本富士山山頂正下方的登山步道在實施登山管制後，擁擠情形仍未改善。日本環境省將利用今年夏季在山頂附近新設的紅外線計數器，量化調查人流，檢驗擁擠程度及管制成效。

日本「讀賣新聞」報導，今年夏季開山期間（7月1日至9月10日），估計有逾24萬人前往富士山頂，部分日子有大批為觀賞「御來光」（日出）而來的登山客湧入，出現可能導致連鎖跌倒的擁擠情形。

為防止人潮擁擠及「彈丸登山」（夜間不住宿、連夜攻頂），山梨縣自2024年起實施管制，靜岡縣也從2025年跟進，措施包括收取登山通行費、入山費等。山梨縣還設定每日4000人的登山客上限。

不過，今年夏季天候良好，登山客人數增加。環境省在山梨縣吉田路線，以及靜岡縣須走、御殿場、富士宮等4條路線統計的登山客總數約24萬5000人（速報值），高於管制實施前的2023年，也高於新冠疫情前的2018年及2019年。

山頂附近同樣出現人潮擁擠。讀賣新聞在利用人工智慧（AI）分析人流的調查公司Location AI協助下，分析9合目至山頂正下方的人流數據，發現日出前登山客集中湧入的情形，在管制實施前後沒有變化。

「合目」是日本標示登山路程的單位，從山腳到山頂分為1合目至10合目。

由登山嚮導組成的「富士吉田市案內人組合」表示，多數登山客選擇的吉田路線（8合目與須走路線會合），在管制實施後仍持續擁擠，有連鎖跌倒及落石的危險。

因此，山梨、靜岡兩縣仍持續在9合目附近配置引導人員，疏導登山客。