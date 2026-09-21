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富士山租車事故激增 日媒跟拍台灣遊客自駕險象環生

中央社／ 記者戴雅真東京21日專電

日本山梨縣富士山周邊外國觀光客租車事故激增。日本媒體實際跟拍一群來自台灣的自駕旅客，發現儘管車內乘客不斷互相提醒遵守交通規則，行駛途中仍數度出現車身過度偏左、緊貼甚至跨越中央線，以及急煞轉彎等情況，險象環生。

朝日電視台報導，富士山雖然已經封山，山梨縣富士河口湖町仍有大批外國觀光客造訪，前來欣賞富士山自然風光，天氣晴朗時，當地更是擠滿了外國觀光客。然而，富士山周邊正面臨外國觀光客駕駛租賃汽車事故急遽增加的問題。

根據山梨縣警方統計，外國觀光客駕駛租賃汽車發生的事故，3年前為461件，去年已增至1047件，2年內增加超過一倍。今年截至5月底更已突破600件，以超越去年的速度持續增加。

山梨縣警方公布了去年外國觀光客駕駛租賃汽車的事故分布圖，可以看到市區各處道路都標示著事故發生地點。

富士河口湖町一戶住宅去年曾4度被撞，其中也包括外國人駕駛的租賃汽車。附近居民表示，當地道路狹窄，外國旅客駕駛租來的大型汽車進入後，經常因為無法順利轉彎或會車，擦撞民宅圍牆及其他車輛。周邊隨處可見只有部分區域翻新的圍牆，據說都是被車撞後重新修繕的。

朝日電視台實地走訪當地停車場，發現自駕遊的一組台灣觀光客。他們表示，選擇租車主要是因為較為方便，「搭公車需要花很多時間，開車去哪裡都比較方便、簡單。」

負責駕駛的台灣女性曾多次在日本租車，自認對駕駛有信心。朝日電視台取得同意後，在車內架設攝影機，並從後方跟拍她們的行駛情況。

行車過程中，台灣旅客不斷互相提醒「黃燈不要過」、「路口一定要暫時停車」，顯示相當注意日本的交通規則。

不過，從後方觀察可以發現，車輛一度過度偏向左側；變換車道後，又緊貼中央線行駛，甚至跨越中央線停車。途中也一度突然煞停再左轉，出現許多可能引發事故的危險情況。

車內旅客發現問題後提醒駕駛，「太靠左邊了，可能要再靠右一點。」駕駛則坦言，經常無法準確掌握車輛左右兩側的距離，「真的很難，畢竟行駛方向是相反的。」

全球主流國家與地區多為右側通行，車輛也以左駕為主；日本則採左側通行，租賃車輛多為右駕。外國觀光客即使持有國際駕照，仍可能因不熟悉駕駛座位置及道路方向，產生左右距離的判斷落差。

今年7月，北海道富良野市曾發生一起事故，由中國籍觀光客駕駛的租賃汽車與對向車輛相撞，導致坐在副駕駛座的中國籍女性死亡。據了解，那輛汽車當時越過中央線，駛入對向車道。

除了不熟悉日本交通規則之外，App將旅客引導至狹窄道路，也被認為是事故增加的另一項原因。

日本媒體跟拍一個來自香港的家庭時，發現他們依照Google地圖導航，從主要道路駛入住宅區的狹窄巷弄。此時，前方出現一輛對向車。由於道路十分狹窄，對向車只好把車開上旁邊的停車場，雙方才勉強完成會車。

駕駛事後表示，原本以為是抄小路，結果Google地圖帶他們駛入一條「有點奇怪的路」，讓他們感到非常緊張和不安。

此外，富士河口湖町住宅區近年出現大量民宿，外國旅客的住宿地點本身就位於狹窄巷弄內，使租賃汽車不得不頻繁進出住宅區，也提高擦撞事故發生的風險。

外國旅客增加，為河口湖地區帶來觀光商機，但接連發生的租車事故也讓居民心情複雜。當地民眾表示，樂見觀光客讓地方更加熱鬧，但也希望外國駕駛事先了解日本交通規則，重新檢視駕駛方式，避免事故持續增加。

富士山 日媒 富士

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