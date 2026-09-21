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颱風杜鵑襲日本東京 275個航班取消逾4千戶停電

中央社／ 東京21日綜合外電報導

颱風杜鵑朝日本東京逼近，今天迫使至少275個航班取消，有關當局警告可能下起破紀錄的降雨。

法新社報導，挾帶強風的颱風杜鵑，也導致東京全球規模最大的電玩展之一提前關閉，並造成數千戶家庭無電可用。

日本氣象廳昨天警告，預計在颱風抵達之前，雨勢和風力就會進一步加強。

日本氣象廳表示：「到22日為止的累積降雨量，可能將超過9月的月均雨量，從而引發破紀錄的豪雨。」

颱風杜鵑位於東京最遠離島八丈島（Hachijojima）約110公里處時，風速已達每小時144公里。

今天，東京鄰近的千葉有超過4000戶停電；日本氣象廳與地方當局警告居民，須嚴防豪雨與可能引發的山崩。

日本航空公司（Japan Airlines）取消120個國內航班與15個國際航班，全日空（All Nippon Airways）則取消140個國內航班。東京和鄰近區域的鐵路營運商已暫停部分路線的運行。

全球規模最大的電玩展之一「東京電玩展」於17日開幕，在今天活動最後一天宣布取消。原定在千葉舉行的大型戶外音樂節與一場棒球賽也宣告取消。

杜鵑 停電 東京

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