杜鵑颱風逼近日本 關東恐受強風豪雨影響

日本氣象廳表示，強烈颱風「杜鵑」今天逼近太平洋海岸，關東及日本東部其他地區將出現強風豪雨，土石流風險也將升高，隨著「杜鵑」稍晚接近東京都會區，當地天候恐急速惡化。

路透社報導，日本氣象廳警告，豪雨侵襲伊豆群島部分地區、千葉縣及其他太平洋沿岸地區，部分地點自19日起累積雨量已超過300公厘。

隨著颱風逼近東京及周邊各縣在內的關東地區，今天下午起豪雨恐逐漸增強。

目前在日本中部舉行的愛知名古屋亞運，主辦單位因颱風逼近，馬術三日賽將延至明天舉行。

當局警告，關東與日本中部地區可能出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠）。這種現象將大幅增加瞬間洪水及其他降雨相關災害的風險。

「線狀降水帶」近年已成日本日益關注的問題，它能在數小時內，於狹窄範圍內降下異常驚人的雨量。

「杜鵑」侵襲日本之際，正值全球今年極端天氣事件頻傳，異常猛烈的降雨、洪水與熱帶氣旋，已影響從東亞到北美與歐洲的多個地區。