快訊

半導體跨入材料新戰場 「造光路、挖水路」並進

時尚圈第一貴公子人生謝幕！傳奇超模辛蒂克勞馥27歲帥兒離世

AI威脅報告！中國、俄羅斯、伊朗如何打造「算力武器」

聽新聞
0:00 / 0:00

杜鵑颱風逼近日本 關東恐受強風豪雨影響

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本氣象廳表示，強烈颱風「杜鵑」今天逼近太平洋海岸，關東及日本東部其他地區將出現強風豪雨，土石流風險也將升高，隨著「杜鵑」稍晚接近東京都會區，當地天候恐急速惡化。

路透社報導，日本氣象廳警告，豪雨侵襲伊豆群島部分地區、千葉縣及其他太平洋沿岸地區，部分地點自19日起累積雨量已超過300公厘。

隨著颱風逼近東京及周邊各縣在內的關東地區，今天下午起豪雨恐逐漸增強。

目前在日本中部舉行的愛知名古屋亞運，主辦單位因颱風逼近，馬術三日賽將延至明天舉行。

當局警告，關東與日本中部地區可能出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠）。這種現象將大幅增加瞬間洪水及其他降雨相關災害的風險。

「線狀降水帶」近年已成日本日益關注的問題，它能在數小時內，於狹窄範圍內降下異常驚人的雨量。

「杜鵑」侵襲日本之際，正值全球今年極端天氣事件頻傳，異常猛烈的降雨、洪水與熱帶氣旋，已影響從東亞到北美與歐洲的多個地區。

杜鵑 豪雨 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

杜鵑颱風接近日本 國籍航空明航班異動1次看

亞運／開幕式空位多 主辦單位研判受颱風影響

杜鵑颱風接近日本 虎航今往返東京2架次延至明天起飛

周五起中秋連假多雲到晴 周三周四颱風恐生成、下周日晚起水氣增

相關新聞

Anthropic威脅報告：中國、俄羅斯、伊朗如何濫用AI打造「算力武器」

Anthropic 於2026年9月公布最新 AI 威脅情報報告（Anthropic's Threat Intelligence Report）後，台灣華語文媒體迅速聚焦在報告中與中國軍事運用、威權監控、模型蒸餾與 AI 惡意使用等議題。這些報導勾勒出生成式 AI 與國家安全處境交會的初步圖像，也形成目前公共討論的主要框架。

日女閣員小野田紀美穿「晨禮服」遭酸 網力挺：比邋遢男首相體面

日本第2次高市內閣改組於17日舉行，在皇居認證儀式後的閣僚大合照中，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美以一襲英挺帥氣的「晨禮服」（Morning Coat）現身，瞬間引爆話題。傳統上認為是男性日間最高規格正式穿著的晨禮服，穿在女性閣員身上顯得格外搶眼。其實早在今年1月隨首相高市早苗參拜伊勢神宮時，小野田就曾以晨禮服亮相。

兒在外地工作…82歲母總稱「我很好」半年後返家開冰箱驚見生活變了

許多人與年長父母分隔兩地，平時只能靠電話聯繫，聽到一句「我很健康，不用擔心」，子女往往就會放下心來。不過，隨著年紀增長，即使沒有生病或受傷，外出採買、提重物等日常活動也可能逐漸變得吃力，生活習慣因此悄悄改變。

挪威女攀山家登K2峰被指「遺棄」垂死搬運工 紀錄片揭曾救援失敗

挪威女登山家哈里拉（Kristin Harila）2023年與雪巴人拍檔Tenjen Lama Sherpa在92日內完攀14座海拔8000米以上的高峰，創下新世界紀錄。惟在攀登14頂峰中的最後一座、世界第二高峰「K2峰」（喬戈里峰，海拔8611米）時…

簽證規定放寬、韓流效應加持 首爾變身海外留學勝地

首爾對國際學生的吸引力日增，成為海外留學新熱門地點，猶如「新巴黎」。南韓政府放寬簽證規定、韓流（K-pop）席捲全球，加上生活成本相對較低，均推升首爾人氣，也反映大學生的留學偏好正在改變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。