日女閣員小野田紀美穿「晨禮服」遭酸 網力挺：比邋遢男首相體面

日本第2次高市內閣改組於17日舉行，在皇居認證儀式後的閣僚大合照中，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美以一襲英挺帥氣的「晨禮服」（Morning Coat）現身，瞬間引爆話題。傳統上認為是男性日間最高規格正式穿著的晨禮服，穿在女性閣員身上顯得格外搶眼。其實早在今年1月隨首相高市早苗參拜伊勢神宮時，小野田就曾以晨禮服亮相。

2026-09-21 10:49