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日女閣員小野田紀美穿「晨禮服」遭酸 網力挺：比邋遢男首相體面

聯合新聞網／ 綜合報導
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。 路透
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。 路透

日本第2次高市內閣改組於17日舉行，在皇居認證儀式後的閣僚大合照中，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美以一襲英挺帥氣的「晨禮服」（Morning Coat）現身，瞬間引爆話題。傳統上認為是男性日間最高規格正式穿著的晨禮服，穿在女性閣員身上顯得格外搶眼。其實早在今年1月隨首相高市早苗參拜伊勢神宮時，小野田就曾以晨禮服亮相。

不過，這身穿著在日本社會又掀起兩派論戰。據日媒「Hint-Pot」報導，保守派質疑，女性日間正裝應為長禮服或套裝洋裝，嚴肅的官方場合並非展現個人風格的私領域，批評「身為國家大臣在正式典禮竟這樣穿」。另一派支持者則力挺反擊，痛批傳統框架對女性過於嚴苛，男性隨便套上一件晨禮服就能過關，女性若重複穿同套禮服就會被放大檢視，小野田大膽打破常規「專業、俐落又帥氣，完全說出職場女性的心聲」。

高市早苗（前排中）與內閣成員合照，小野田紀美（倒數第二排左一）穿著「晨禮服」現身。 路透
高市早苗（前排中）與內閣成員合照，小野田紀美（倒數第二排左一）穿著「晨禮服」現身。 路透

事實上，女性穿晨禮服出席重要場合早有先例。日本禮服專業業者便指出，過去曾有女性學校校長為了出席隆重的學校典禮，特別委託量身訂製專屬女性版型的晨禮服，可見現代社會已漸趨多元。不少網友也對這場爭議不以為然，紛紛留言開嗆：「小野田之前穿銀色長禮服時，也一樣被批評」，更有網友酸度破表直言，「比起之前某些連西裝都穿得鬆垮邋遢的男性首相，小野田這身合身英挺的裝扮要體面多了」。

小野田紀美 高市早苗 日本

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