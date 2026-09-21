快訊

麥克風去哪了？謝金燕登台沒拿麥照樣有歌聲 對嘴疑雲登熱搜

美國突發安全警示！警告公民立即離開伊朗 當地恐關閉領空

聽新聞
0:00 / 0:00

兒在外地工作…82歲母總稱「我很好」半年後返家開冰箱驚見生活變了

聯合新聞網／ 綜合報導
兒子返家後，發現母親的冰箱不像以往有肉、魚和蔬菜，只有雞蛋、納豆等食材。 示意圖／AI生成
兒子返家後，發現母親的冰箱不像以往有肉、魚和蔬菜，只有雞蛋、納豆等食材。 示意圖／AI生成

許多人與年長父母分隔兩地，平時只能靠電話聯繫，聽到一句「我很健康，不用擔心」，子女往往就會放下心來。不過，隨著年紀增長，即使沒有生病或受傷，外出採買、提重物等日常活動也可能逐漸變得吃力，生活習慣因此悄悄改變。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，54歲的健司（化名）與82歲母親芳子（化名）分隔兩地，母親丈夫過世8年後一直獨居，每月靠約15萬日圓年金（約新台幣3.1萬元）生活。過去健司每隔幾個月會返家，但近半年因工作及家庭因素，只能靠電話聯絡。每次詢問近況，母親總說「都很好、很健康」，讓他以為一切如常。

半年後健司返家，傍晚打開冰箱準備晚餐，卻發現裡面只有雞蛋、豆腐、納豆、牛奶及熟食，冷凍庫則放著冷凍烏龍麵。過去喜歡下廚的母親，冰箱裡原本總有肉、魚和蔬菜。隔天健司邀母親去超市，她卻說「如果你開車載我就去」，讓他開始察覺生活上的變化。

家到超市步行約15分鐘，過去母親會順便散步前往，如今卻因為採買後還要提著東西回家而感到疲累。因此，她最近改用每週一次的行動販售車，缺少的物品再到附近便利商店購買，料理也從多種食材的菜色，逐漸變成豆腐、納豆、熟食及麵類等簡單餐點。母親也向兒子解釋：「不是走不了，而是走一趟回來很累。」

日本內閣府調查顯示，高齡者最主要的外出目的為到附近超市或商店購物，占80.4%，其次是就醫，占69.9%；但平常「幾乎每天」外出的高齡者僅55.4%，且年齡越高，經常外出的比例越低。健司後來沒有要求母親停止獨居，而是先找出真正造成負擔的地方，將米、飲料等重物改用宅配，生鮮食材則搭配行動販售車，自己返家時再開車陪母親採買。

厚生勞動省調查指出，有65歲以上成員的家庭中，獨居戶占32.7%，而65歲以上者組成的家庭占62.3%。高齡者獨居不代表一定需要協助，但「買東西變累了」、「料理變少了」等細微改變，往往不容易從電話中察覺。對於離家生活的父母，除了詢問身體狀況，也可以多了解吃飯、購物、就醫及外出的情況，才能真正掌握生活上的變化。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

阿嬤房產、錢都給兒子 病倒卻是女兒照顧30年！她心疼：媽媽太好欺負

「我跟媽媽做了100次！」兒遭母報警氣炸爆料 綠帽夫無辜：以為婚姻幸福

妳過得好就該幫家裡…梅艷芳家庭故事揭「高功能女兒」悲歌

【厝內大小事】赫連擁／遠的香，近的臭

相關新聞

Anthropic威脅報告：中國、俄羅斯、伊朗如何濫用AI打造「算力武器」

Anthropic 於2026年9月公布最新 AI 威脅情報報告（Anthropic's Threat Intelligence Report）後，台灣華語文媒體迅速聚焦在報告中與中國軍事運用、威權監控、模型蒸餾與 AI 惡意使用等議題。這些報導勾勒出生成式 AI 與國家安全處境交會的初步圖像，也形成目前公共討論的主要框架。

日女閣員小野田紀美穿「晨禮服」遭酸 網力挺：比邋遢男首相體面

日本第2次高市內閣改組於17日舉行，在皇居認證儀式後的閣僚大合照中，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美以一襲英挺帥氣的「晨禮服」（Morning Coat）現身，瞬間引爆話題。傳統上認為是男性日間最高規格正式穿著的晨禮服，穿在女性閣員身上顯得格外搶眼。其實早在今年1月隨首相高市早苗參拜伊勢神宮時，小野田就曾以晨禮服亮相。

兒在外地工作…82歲母總稱「我很好」半年後返家開冰箱驚見生活變了

許多人與年長父母分隔兩地，平時只能靠電話聯繫，聽到一句「我很健康，不用擔心」，子女往往就會放下心來。不過，隨著年紀增長，即使沒有生病或受傷，外出採買、提重物等日常活動也可能逐漸變得吃力，生活習慣因此悄悄改變。

挪威女攀山家登K2峰被指「遺棄」垂死搬運工 紀錄片揭曾救援失敗

挪威女登山家哈里拉（Kristin Harila）2023年與雪巴人拍檔Tenjen Lama Sherpa在92日內完攀14座海拔8000米以上的高峰，創下新世界紀錄。惟在攀登14頂峰中的最後一座、世界第二高峰「K2峰」（喬戈里峰，海拔8611米）時…

簽證規定放寬、韓流效應加持 首爾變身海外留學勝地

首爾對國際學生的吸引力日增，成為海外留學新熱門地點，猶如「新巴黎」。南韓政府放寬簽證規定、韓流（K-pop）席捲全球，加上生活成本相對較低，均推升首爾人氣，也反映大學生的留學偏好正在改變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。