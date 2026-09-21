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義大利校園擬禁罩袍與面紗 限制每班外籍生比例

中央社／ 米蘭20日綜合外電報導

義大利總理梅洛尼今天在所屬政黨舉辦的青年活動上展現右翼立場，表示義大利正準備禁止在校園內穿著罩袍、全罩面紗等服飾，並訂定每班外籍學生人數上限。

綜合路透社與法新社報導，位於地中海中心的義大利，是歐洲最容易受到移民湧入衝擊的國家之一，移民議題因而成為義大利政壇的燙手山芋，也是歷屆政府面臨的一大挑戰。

移民融入議題，在義大利政壇與社會中始終爭議不斷，尤其是來自穆斯林人口居多國家的移民；無論在宗教象徵、文化融合、公民權規範及移民政策等議題上，經常引發大眾輿論的兩極對立。

梅洛尼（Giorgia Meloni）在所屬「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）青年黨部年度大會上表示：「一項明訂每班外籍學生人數上限的法案即將送進內閣會議審議，同時要求明顯難以融入校園體系的外籍生家長，須學習義大利語，並禁止在校園內穿戴罩袍『布卡』（burqa）與全罩面紗『尼卡布』（niqab）。」

她進一步指出：「如果一個班級裡只有一個孩子聽不懂義大利語，在同學和老師的協助下，這個孩子很有機會迅速學會這門語言並融入群體；然而，如果聽不懂語言的孩子人數太多，甚至占了多數，那就不再是融合，而是放任與忽視。」

梅洛尼未具體說明每班外籍生人數上限將如何訂定。

根據移民研究基金會ISMU統計，非義大利籍學生約占義大利在校生總數的11.6%，相當於每100名學生中，就有近12名外籍生。

梅洛尼說：「大家進學校就必須露出臉；在義大利，任何人都不能以真正或想像中的傳統為由，決定一名年輕女性必須把自己遮起來。」

義大利 外籍生 校園

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