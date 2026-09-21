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挪威女攀山家登K2峰被指「遺棄」垂死搬運工 紀錄片揭曾救援失敗

香港01／ 撰文：林嘉敏
挪威女登山家哈里拉（Kristin Harila）。 美聯社
挪威女登山家哈里拉（Kristin Harila）。 美聯社

挪威女登山家哈里拉（Kristin Harila）2023年與雪巴人拍檔Tenjen Lama Sherpa在92日內完攀14座海拔8000米以上的高峰，創下新世界紀錄。惟在攀登14頂峰中的最後一座、世界第二高峰「K2峰」（喬戈里峰，海拔8611米）時，27歲的巴基斯坦挑夫哈桑 (Muhammad Hassan）不幸跌落，後有影片曝光哈里拉和登山團隊跨過奄奄一息的哈桑並繼續登頂，被網友斥責「見死不救」。

英國天空電視（Sky TV）最新紀錄片《Savage Mountain》公開更多當時畫面，當中記錄了哈里拉團隊曾試圖救援垂死的哈桑但未果，最終決定放棄。

影片顯示，哈里拉團隊在海拔近8230米、距峰頂約609米處發現從山脊跌落而倒掛在雪山山坡上的哈桑。哈里拉澄清，當時哈桑身上的繩子出現問題，他們使用了新繩將其固定，提供氧氣和熱水，但未能把他救回安全位置。

紀錄片顯示，營救期間，有登山者在試圖固定冰螺絲時一度從陡峭的斜坡上滑倒，情況十分驚險。

紀錄片《Savage Mountain》預告片：

哈里拉當時的雪巴人拍檔Tenjen Lama Sherpa表示，當時團隊身處一個巨大的斜坡上，而且有非常滑的藍色冰，形勢十分險峻。他用繩索跟大約10個人環環相扣以靠近哈桑，將他抱起並握住他的手。

哈里拉表示，登山團隊擔心發生雪崩，所以不願在事發地點附近停留。她和Tenjen Lama Sherpa決定與其他團隊成員繼續前行，留下紀錄片攝影師Gabriel Tarso照顧哈桑，直至另一名隊員通知Tarso離開，認為哈桑已經不可能生還。

Tarso表示，當登山隊發現哈桑時，他已經奄奄一息：「他完全凍僵了。沒有氧氣，沒有手套，也沒有羽絨服。我試圖給他取暖，幫他活動手指，給他喝熱水。我盡力讓他舒服些。」

哈里拉反駁網上的指控「完全是無稽之談」，稱「我們花了整整一個半小時試圖把他扶起來，我的攝影師又留下來照顧他一個小時。我們始終沒有留他獨自一人。」

據《紐約郵報》報導，哈桑的遺體最終於3天後被發現。後續調查披露哈桑受僱的探險公司未有妥善檢查其裝備，被勒令停業兩年。

延伸閱讀：

巴基斯坦雪崩10死｜已尋獲登山家Nirmal Purja及中國成員王鐘遺體

著名登山家普爾加巴基斯坦率團遇雪崩10死　中使館證實一公民失蹤

文章授權轉載自《香港01》

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