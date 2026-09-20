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太空硬體墜毀火星 意外撞出5個新隕石坑

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
圖為NASA的毅力號探測車在火星北半球的傑澤羅隕石坑。路透
圖為NASA的毅力號探測車在火星北半球的傑澤羅隕石坑。路透

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】NASA廢棄零件成為科研神器！美國太空研究指出，毅力號火星車在進入火星大氣層時，其拋棄的廢棄重物與巡航段碎片墜毀地表，意外撞出了5個新隕石坑。科學家認為，火星表層物質比過去理論預測的更加鬆軟，結構類似於可以在手指間捏碎的沙質土壤。

廢棄零件撞出坑洞

大眾科學》報導，NASA毅力號於2021年降落火星時，其載具在距離火星表面約1300公里處以每秒4.7公里的高速飛行，並拋下了兩塊重達77公斤的鎢金屬，以及重達540公斤的巡航段碎片，這些硬體於耶澤羅撞擊坑西北方撞擊出5個全新的人造隕石坑。

研究團隊利用火星偵察軌道衛星拍攝的影像進行交叉比對，並結合三維衝擊物理模型進行分析。結果發現，這些人造物體以約10度的淺角撞擊地面，為科學家提供了一個已知質量、尺寸與速度的絕佳「受控撞擊實驗」樣本，藉此精準評估火星地表的物理特性。

火星地表更鬆軟

NDTV》報導，該區域火星表層物質的內聚強度遠低於傳統隕石坑規模定律的預估值。科學家指出，傳統模型在處理高密度天體或硬體以淺角撞擊低密度地表時，可能會將撞擊坑規模高估一個數量級，而這次發現的實測數據也印證了先前難以鑽探的土壤特性。

儘管科學家過去主要依賴天然隕石來了解火星地質，但由於天然隕石的質量與飛行軌跡難以精確掌握，限制了分析的精準度。未來，太空探測任務中拋棄的廢棄零件可轉化為極具價值的撞擊實驗工具，在不增加任務成本的前提下，進一步解開火星地質與表面物質結構的謎團。

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