「拒絕50度高溫夏天」瑞士數以千計民眾上街 抗議因應全球暖化不力

瑞士日內瓦和洛桑兩地今天發生示威遊行，數以千計群眾走上街頭，高舉「沒有第二個地球」、「我們要完蛋了！」等標語牌，抗議政府在全球暖化問題上無所作為。

法新社報導，這場抗議行動是響應逾100個協會及政黨組成的聯盟號召，並以「拒絕50度高溫夏天」為共同口號。

今天規模較大的示威活動在洛桑舉行，主辦單位表示，至少有8000人參與。

早在2024年，歐洲人權法院（European Court ofHuman Rights）已裁定瑞士在對抗氣候變遷上作為不足，這也是首次有國際法院就此議題，對個別國家做出不利判決。

47歲演員方塔納茲（Vincent Fontannaz）扮成大水滴參加遊行，他說「今夏真的嚴重缺水」，並稱「這不光是游泳池的問題，最重要的是農業，這關乎我們的生存。」

今天遊行過後，瑞士幾個城市已有人號召舉行其他抗議行動，預計將持續至10月2日為止。