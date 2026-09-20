日本老年人口3624萬 比例與就業人數創新高

日本總務省今天發布65歲以上老年人口推估值，截至本月15日，日本老年人口較去年增加2萬人，達到3624萬人，占日本總人口29.6%，比去年多出0.2個百分點，比例創下新高。

時事通信社與「讀賣新聞」報導，日本政府從1950年起持續統計老年人口，並配合9月第3個週六為「敬老之日」發布這項數據。

日本老年人口為相隔1年增加，其中75歲以上與80歲以上長者達2168萬與1288萬人，分別占總人口的17.7%及10.5%；依性別區分的話，65歲以上男性與女性老年人為1571萬與2054萬人，分別占男性與女性總人口的26.3%及32.6%。

日本國立社會保障與人口問題研究所估計，第2次嬰兒潮世代，也就是出生於1971年到1974年的日本人年齡於逾65歲的2040年，老年人口占總人口的比例會上升到34.8%。

另外，根據總務省統計，2025年，日本65歲以上就業民眾達943萬人，為連續22年增加，創下自1968年有可比較統計以來的新高。而2025年，日本65歲以上就業民眾占老年人口26%，相當於每4名老年人就有1人在工作。另外，65歲以上就業人口占15歲以上全體就業人口的比例也達13.8%，創歷史新高。

按產業別來看，批發及零售業以131萬人最多，其次為醫療及社服業122萬人，還有服務業108萬人。在不含企業主管的586萬名老年人就業人口中，有446萬人、亦即76.1%屬於約聘員工。

根據聯合國估計，全球39個人口超過4000萬的國家之中，2026年老年人口占該國總人口比例從多到少依序為日本、義大利25.6%、德國24.2%、法國22.9%。