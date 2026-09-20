難敵成本上漲 日本多地煙火大會停辦或縮小

日媒今天指出，日本各地的煙火大會（日本稱花火大會）接連停辦或縮小規模，像是今年已有11場煙火大會取消，各個主辦單位表示，物價上漲與人力成本增加是主因。

共同社引述日本啤酒製造商「麒麟啤酒」上月公布的「全國煙火大會白皮書」指出，截至今年7月的5年之間，日本共有48場煙火大會縮小規模舉辦。

日本許多煙火大會由當地企業贊助才得以舉辦，如今愈來愈難籌措資金，各個主辦單位因此設置或是增設收費座位，或是透過群眾募資集資。

「麒麟啤酒」以主辦團體為對象調查，2025年與2026年分別獲得461個與436個團體的回答。根據2025年的調查，舉辦費用過去10年平均增加34%；據2026年的調查，舉辦費用在1年之間進一步上漲23%。

另外，上述白皮書指出，費用膨脹的主因之中，最多的主辦單位回答「維安成本」增加，達70%；其次為包含規劃活動場地在內的「施放成本」67%；「製造成本」61%排第三。

煙火由火藥以及紙板等材料製成，總部位在東京的日本煙火協會指出，由於這些原料仰賴進口，運輸成本增加，以及日圓貶值的影響也大幅推升煙火的價格。

另外，這份白皮書也指出，26%的主辦單位回答「因應中暑的成本」，像是往年依慣例在8月於福島縣須賀川市舉辦的「須賀川市釋迦堂川煙火大會」費用增加之外，去年因為相繼有觀賞煙火的民眾因為中暑而送醫，主辦單位遂決定今年停辦。

另外，福井縣小濱市8月舉辦的「若狹Marinepia煙火大會」的維安費用增加，施放煙火的數量從4000發左右減少到約3000發；山口市的「阿知須浦祭花火大會」則因為當地企業相繼收攤等，使主辦單位難以籌措資金。

這項調查不含煙火大會遭遇地震、颱風、大雨而被迫取消的狀況。「麒麟啤酒」表示，5年之間共48場煙火大會規模縮小，也不含COVID-19疫情擴大期間而縮小規模的情形。