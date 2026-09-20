賀中華民國115年國慶 台巴藝術家聯展促進文化對話

為慶祝中華民國115年國慶，一場橫跨半個地球的「台巴藝術家聯展」於當地時間19日在巴西聖保羅州索羅卡巴市（Sorocaba）Pátio Cianê Shopping展覽空間盛大開幕，展現台灣文化深耕南美洲的強大凝聚力與藝術渲染力。

根據聖保羅華僑文教服務中心新聞稿，本次展覽由晨曦文化藝術學校校長李孟勳與主任蔡孟唐伉儷策劃，展出兩地藝術家繪畫、雕塑、刺繡等多元創作，呈現台巴文化交會的豐富面貌。

聖保羅華人美術協會會長卞啟祥以細緻筆觸勾勒台灣廟宇與街角水果攤，將最道地、最具煙火氣的台灣日常搬到巴西展廳；李孟勳展出「佛在人間」及山中廟宇系列，呈現深厚的東方哲思與寧靜意境。鞠小卿帶來力作「極光」，以絢麗光影驚艷全場；資深藝術家黃翁美娥則由其女兒代表出席，展出充滿東方韻味與祥和之氣的佛寺與鴛鴦畫作，展現跨世代的藝術傳承。

巴西在地藝術家也以自身視角參與創作，打造「三太子」雕塑與「台灣印象」彩繪刺繡，展現出台灣文化在異鄉被理解、轉化與再造的精采對話。

開幕式邀請聖保羅華僑文教服務中心主任尤正才代表駐聖保羅辦事處處長朱怡靜出席，與索羅卡巴市文化局長黎貝洛（Thiago Delmonde Ribeiro）、扶輪社4621地區總監拉蒙（Ramon）及藝文界人士共同參與。

黎貝洛致詞指出，索羅卡巴少有國際性的文化交流活動，籌辦過程極具挑戰。他特別感謝中華民國僑務委員會與聖保羅華僑文教服務中心的大力支持，並高度肯定台灣策展人李孟勳與巴西策展人毛里西奧（Mauricio）的合作，期盼未來能有更多不同文化在索羅卡巴這座城市相遇與對話。

尤正才則表示，索羅卡巴是一座進步、友善且充滿活力的城市，展覽作品充分展現台灣與巴西共享自由、民主及多元文化的價值，也彰顯藝術跨越語言與地域的力量。

李孟勳表示，這不僅是一場視覺盛宴，更是一場跨越萬里重洋的「相遇」。雖然台巴兩地相隔遙遠、語言文化迥異，但藝術能跨越疆界，促進彼此理解。台灣藝術家帶來了記憶與文化，巴西藝術家則以全新視角詮釋台灣，彼此因藝術而拉近距離。

他並感謝僑務委員會、聖保羅華僑文教服務中心、索羅卡巴市政府文化部門、Pátio Cianê Shopping及晨曦文化藝術學校師生支持，期盼未來持續深化台巴藝術交流，讓更多巴西民眾透過藝術認識台灣，並親自走訪台灣，感受多元豐富的文化魅力。