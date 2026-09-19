利雅德機場附近竄黑煙、火光 航班遭取消或延誤

帶著心愛的玩具出國，居然在安檢關卡被迫忍痛割愛？近期在全世界爆紅的「捏捏樂」玩具，因內部填充大量凝膠或液體，頻頻在美國各大機場安檢處遭到沒收。由於這類玩具內含的液體量遠超過登機限制，導致許多小朋友在機場眼睜睜看著心愛玩具被丟進垃圾桶而當場崩潰大哭，成為近期讓各國家長相當頭痛的旅遊噩夢。

2026-09-19 17:00