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利雅德機場附近竄黑煙、火光 航班遭取消或延誤

中央社／ 利雅德19日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯首都利雅德機場附近今天竄升大量黑煙，並冒出火光。路透社
沙烏地阿拉伯首都利雅德機場附近今天竄升大量黑煙，並冒出火光。路透社

目擊者指出，沙烏地阿拉伯首都利雅德機場附近今天竄升大量黑煙，並冒出火光。此外，根據航班追蹤網站顯示，利雅德機場航班出現取消或延誤。

沙烏地政府媒體辦公室未立即回應路透社的置評請求。

法新社報導，根據航班追蹤網站Flightradar24，沙國首都利雅德哈立德國王國際機場（King KhalidInternational Airport）出現嚴重問題，包括航班取消與延誤。

Flightradar網站顯示，利雅德機場的干擾指數被列為最高等級5.0，意味著機場正遭遇「嚴重問題，出現長時間延誤及多起航班取消」。

在利雅德機場傳出這些混亂情況前，沙烏地當局發布夜間空襲警報，這是自鄰國葉門本月戰事升溫以來首次發布空襲警報。

沙烏地阿拉伯 機場 航班

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