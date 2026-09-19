厄瓜多首都山丘野火致數十人撤離 直升機投入救災

厄瓜多消防人員今天在直升機支援下，試圖撲救首都基多北部近郊一座山丘上的野火，這場火災已經讓數十人疏散撤離。

法新社報導，基多超過一個月沒降雨，極乾燥環境助長多起野火發生，截至今天仍有8處火勢未撲滅，但目前尚無人員傷亡或房屋受損的通報消息。

總計4架直升機投入卡西塔瓜（Casitagua）山丘的滅火行動，現場濃煙滾滾直衝天際。

基多消防局隊長安迪諾（Pablo Andino）告訴法新社，地面上約有100名消防人員正努力控制2處火點，該地區灌木叢與樹木繁茂，加上陣風助長火勢迅速蔓延，令消防員「承受極大風險」。

基多市長穆尼奧斯（Pabel Munoz）估計，卡西塔瓜山丘遭野火吞噬的面積約100公頃。

市府統計資料顯示，基多今年6月到9月發生將近200起野火，摧毀大約1200公頃林地。