上海男赴美航班打人致一家三口原機遣返？ 美方澄清真相：虛構情節

上海男子在飛往美國客機上揮拳打人？近日這起機上暴力事件在社交網絡上引起熱議，1名原定前往美國洛杉磯定居的上海男子，在航班上因其幼童吵鬧及踢前排椅背，與鄰座乘客發生爭執並揮拳打人。客機降落後，美國聯邦調查局（FBI）等執法部門隨即登機將其拘捕，其後更撤銷其一家三口美國簽證並原機遣返。

男子被FBI逮捕的影片在網上瘋傳，然而美國海關暨邊境保衛局（CBP）正式澄清，該消息純屬謠言，網傳影片實為警員執行另一起無關的逮捕行動，屬移花接木的虛假消息。

網傳機上衝突揮拳打人 描述「一家三口遭遣返」

綜合媒體報導，涉事男子原計劃前往美國定居，飛行途中，其幼童在機艙內持續大聲喧嘩，並頻繁踢踹前排座椅，鄰座乘客勸阻無果後，男子被指情緒失控並揮拳重擊對方頭部，導致機艙內一片混亂。

網傳文章聲稱，機長隨後通報美國地面執法部門，航班降落洛杉磯國際機場（LAX）後，FBI及CBP執法人員登機將男子帶走，並當場撤銷其美國簽證；其妻兒因持附屬簽證亦受牽連，一家三口被原機遣返。

美當局證實影片屬移花接木 航空安全不容漠視

對此，美國海關暨邊境保衛局（CBP）公共事務專員回應，社群媒體流傳的版本並不準確，網上流傳的影片實為另一起與此無關的逮捕行動，被網路謠言冠上虛構情節。該起網傳事件並非事實，但機上衝突導致逮捕甚至遣返的風險並非虛構。有法律專家補充，美國對航空安全要求極為嚴格，旅客在機上發生肢體衝突或暴力行為，機組人員會向地面執法部門通報，降落後涉案人可能面臨FBI逮捕；非美國公民若因此被遣返，亦可能面臨永久無法入境美國的嚴重後果。

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文章授權轉載自《香港01》