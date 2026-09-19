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雪梨大學諜報級作弊！鈕扣藏針孔、考題秒傳小紅書抖音…微型耳機給答案

香港01／ 撰文：賈桂琳
圖為大學教室示意圖。圖/ingimage
圖為大學教室示意圖。圖/ingimage

鈕扣藏著針孔攝影機、耳道裡塞著米粒大小的骨傳導耳機，甚至連外套都暗藏訊號傳輸線與微型路由器！這不是好萊塢諜報電影的劇照，而是在考場內真實上映的「高科技作弊」現場。澳洲名校雪梨大學（University of Sydney）在2026年6月11日舉行期末考試時，發下考卷短短數秒，整份試題便出現在小紅書抖音等社群平台。槍手集團提供裝備租借、遠端解題等服務，一門課程包套餐服務索價高達5,000澳元（約11.3萬新台幣），甚至在事後威脅勒索不配合的留學生。事件最終揭破一條結合微型硬體、線上槍手與生成式 AI 的龐大作弊產業鏈。

作弊考生穿著經特殊改造的「作弊外套」，襯衫上的鈕扣實際上是微型針孔鏡頭。考生只需將胸口對準試卷，微型傳輸模組與外套內側的路由器便會在幾秒內將試卷影像即時傳送給考場外的槍手團隊。

槍手解題後，透過無線訊號將答案透過微型耳機回傳給考生，耳機僅有米粒大小，塞在考生耳道深處。作弊集團每門科目的服務收費高達2,000至5,000澳元（約4.5萬至11.3萬新台幣）。

作弊團夥的總部主要設於中國大陸，並在雪梨設有線下據點發放裝備。集團會在開學季與迎新週（Orientation Week）期間，在校外搭建看似正規的攤位，打著「學業補習」或「簽證諮詢」的幌子接觸新生，誘騙學生掃描二維碼並填寫個人姓名與聯絡方式。

獲取個人資料後，集團便會推銷「裝備＋遠端解題」包套服務，並利用AI批量製作假試卷在社交平台發放廣告，宣稱「花4,000澳元（約9萬新台幣）即可穩過考試」。

作弊集團掌握學生的個人資料與作弊證據後，若學生事後拒絕繼續付費或不願配合將裝備帶入考場，團伙便會威脅將其作弊行為舉報給警方、中國大使館或學校。集團教唆學生，若當場被捕便聲稱「遭人勒索」，甚至公開展示學校學術誠信辦公室發出的警告信來炫耀黑產勢力。

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文章授權轉載自《香港01》

雪梨 大學 小紅書 抖音 作弊

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