125周年諾貝爾獎10月5日揭開序幕 獎金提高至121萬美元

諾貝爾獎基金會今天宣布，將於10月5日至12日公布的今年度諾貝爾獎得主，每一獎項的獎金將從去年的1100萬瑞典克朗提高至1200萬瑞典克朗（約121萬美元）。

法新社報導，這次調高的獎額相當於約10萬1500美元。如果同一獎項有兩位或以上得主，獎金將由得主共同分配。

諾貝爾獎基金會（The Nobel Foundation）聲明指出：「今年是諾貝爾獎創立125週年，我們很高興能夠在這個特別的時刻將獎金提高100萬克朗。透過提高獎金，我們維護諾貝爾獎的長遠意義，也確保獎金的實質價值能隨時間持續保值。」

第一屆諾貝爾獎於1901年頒發，當年每個獎項的獎金為15萬782克朗。

今年諾貝爾獎週將由10月5日的醫學獎揭開序幕，之後依序公布物理獎、化學獎、文學獎和和平獎，10月12日將以經濟學獎劃下句點。