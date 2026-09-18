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美伊戰爭推升燃料價格 法國總統馬克宏將召開G7能源會議

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導
法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）今天表示，法國未來幾週將召開七大工業國集團（G7）能源會議。 美聯社
法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）今天表示，法國未來幾週將召開七大工業國集團（G7）能源會議。 美聯社

美伊戰爭導致燃料價格飆升之際，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）今天表示，法國未來幾週將召開七大工業國集團（G7能源會議。

法新社報導，馬克宏指出：「未來幾週，我們將舉行一場專門討論能源議題的G7會議，一方面加強合作，另一方面避免G7國家與主要夥伴之間出現不必要的緊張。這也將是討論可能釋放或動用戰略儲備的契機。」

馬克宏也提及，他已下令採取措施，保護法國關鍵基礎設施及國防工業據點，防範日益加劇的俄羅斯混合攻擊。

他還說，俄羅斯對歐洲及法國構成的混合威脅日益加劇。他已要求政府制定計畫，保護關鍵基礎設施，以及國防工業和科技領域的「最敏感」據點，防範無人機與網路攻擊。

美伊戰爭 法國 能源 馬克宏 G7

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