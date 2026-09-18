聽新聞
0:00 / 0:00
美伊戰爭推升燃料價格 法國總統馬克宏將召開G7能源會議
在美伊戰爭導致燃料價格飆升之際，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）今天表示，法國未來幾週將召開七大工業國集團（G7）能源會議。
法新社報導，馬克宏指出：「未來幾週，我們將舉行一場專門討論能源議題的G7會議，一方面加強合作，另一方面避免G7國家與主要夥伴之間出現不必要的緊張。這也將是討論可能釋放或動用戰略儲備的契機。」
馬克宏也提及，他已下令採取措施，保護法國關鍵基礎設施及國防工業據點，防範日益加劇的俄羅斯混合攻擊。
他還說，俄羅斯對歐洲及法國構成的混合威脅日益加劇。他已要求政府制定計畫，保護關鍵基礎設施，以及國防工業和科技領域的「最敏感」據點，防範無人機與網路攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。