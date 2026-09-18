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不冠夫姓更容易離婚？研究發現離婚率高50% 但原因恐沒那麼簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
調查發現沒有冠夫姓的夫妻離婚率較高。示意圖／ingimage
調查發現沒有冠夫姓的夫妻離婚率較高。示意圖／ingimage

夫妻結婚後一定要冠夫姓嗎？美國一項分析發現，沒有使用相同姓氏的夫妻，離婚比例比冠同姓夫妻高出約50%，而且從結婚到離婚的時間也較短。不過研究人員提醒，這並不代表「不冠夫姓」就是造成婚姻破裂的原因。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，家庭研究所（Institute for Family Studies）分析2023年皮尤研究中心（Pew Research Center）資料，以及德州離婚紀錄後發現，不同姓氏的夫妻平均結婚約8至10年便申請離婚；相較之下，使用相同姓氏的夫妻平均約維持12年婚姻。

報告作者史東（Lyman Stone）認為，夫妻如果在姓氏、金錢等生活面向擁有更多共同點，可能更容易建立「以團隊為優先」的婚姻模式，進而強化合作、信任以及共同規劃未來的意願。

不過史東也承認，事情可能沒有這麼單純。他指出，不冠夫姓的夫妻中，確實有許多伴侶是經過深思熟慮後，基於理念而選擇保留自己的姓氏；但另一部分夫妻可能原本就是比較倉促結婚，甚至沒有花心思處理改姓等相關文件。因此，「不同姓氏」可能只是反映某些夫妻原本的婚姻型態，而非導致離婚的直接因素。

另一個有趣的可能性則是「嫌麻煩」。報告指出，離婚後重新改回原姓涉及大量行政程序，從身分證件、銀行資料到各種法律文件都可能需要更新，因此部分已經冠上配偶姓氏的人，或許會因為不想再次面對繁瑣的改名手續，而降低離婚意願。

分析也發現，美國約有75%至80%的已婚夫妻使用相同姓氏，其中較保守、年長及白人女性較常改用配偶姓氏。50歲以上女性約86%放棄婚前姓氏，29歲以下女性則約74%；高中畢業女性改姓比例約85%，大學畢業女性則約76%。

值得注意的是，這份分析並沒有公布「同姓」與「不同姓」夫妻各自的具體離婚率，因此目前只能看出兩者存在統計上的關聯，不能據此認定改姓本身會讓婚姻更穩定，或不改姓會提高離婚風險。

離婚 夫妻 姓氏 結婚

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