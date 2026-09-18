快訊

川習會未上場先開戰？傳陸方獅子大開口提1要求 白宮氣炸

獨／只等到麵包…高雄飛澳門班機遭鳥襲 129名旅客下午等到天黑還沒飛

李連杰驚曝「老人痴呆、手麻不動了」 昔日功夫皇帝近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

曾欠債100萬元…英國男靠下班副業一年半還清 如今存款破千萬

聯合新聞網／ 綜合報導
男子不只還清債務，還存下千萬存款。示意圖／ingimage
男子不只還清債務，還存下千萬存款。示意圖／ingimage

英國一名男子在大學時大手筆花錢買衣服、喝酒，結果到了25歲時，已經背負2.4萬英鎊（約新台幣101萬元）債務，信用評分差到連租房都成問題。如今，他不但成功還清債務，還在10年內累積25萬英鎊（約新台幣1,050萬元）的存款與投資，過程十分勵志。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，36歲的薩米（Sammie Ellard King）剛上大學時，在校園活動中遇到銀行推廣，得到數千英鎊的學生透支額度和一張信用卡。當時完全不懂理財的他，馬上就把錢用在治裝和喝酒上，而且現金用完了還開始刷卡。

他表示，當時花錢的目的就是讓自己看起來有趣又時髦，希望融入朋友圈，沒想到債務越滾越大。大學畢業後，他搬到倫敦從事行銷工作，即使升任行銷主管，年薪達5萬英鎊（約新台幣210萬元），卻要不斷申請新的貸款和信用卡來償還舊債，陷入惡性循環。

到了25歲，薩米每月薪水有三分之一都拿去支付利息，總負債達2.4萬英鎊。他的信用評分甚至差到連申請手機合約都不行，只能請母親代為辦理。2014年6月，他想租一間公寓，卻因無法通過信用審查而被拒絕。至此他決定徹底改變，並將自己的債務問題告訴親友。經過計算，他原本預估需要7年才能還清，但他希望兩年內擺脫債務，於是開始利用下班時間賺外快。

薩米做過網站測試、填問卷、轉賣商品和家教等副業。每天正職工作結束後，他還會再花最多6小時賺錢，每月額外增加約2,000英鎊（約新台幣8.4萬元）收入，而且全部拿去還債。最終，他只花18個月就將2.4萬英鎊債務全部清償。

但還清債務後，他沒有停止副業，而是把原本用來還債的錢轉進存款及投資帳戶。2019年4月，他存到人生第一個1萬英鎊（約新台幣42萬元）。之後，他逐漸減少部分副業，把時間留給社交生活。

為了避免再次衝動消費，他現在還給自己訂下一項規則，任何超過50英鎊（約新台幣2,100元）的商品，都必須等待24小時後才決定是否購買。

如今薩米已累積約25萬英鎊的存款與投資，其中約10萬英鎊（約新台幣420萬元）是自己投入，其餘則來自投資報酬。他也將自己的理財經驗分享給大眾，創辦網站、Podcast及社群媒體平台，至今據稱已幫助超過100萬人處理財務目標。

英國 債務 理財

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「嫁給」60號公車！哥倫比亞女子愛上公車 甚至願為愛當清潔工

佛州丈夫裝監視器抓小偷 竟意外拍到妻子與愛犬發生性關係

威尼斯一咖啡廳用餐竟要付「音樂費」 遊客帳單多7歐元傻眼苦笑

影／胖到坐不了迪士尼設施 她下決心減重37公斤重返樂園改寫回憶

相關新聞

點亮女性主義的火炬：桃莉巴頓與史坦能的人生謝幕

今（2026）年的夏末秋初，對於許多女性主義者來說，是相當令人傷心的兩個禮拜。美國知名鄉村歌手桃莉．巴頓（Dolly Parton）於8月25日去世，享年80歲。緊接著，美國當代女性主義者代表人物之一葛洛莉雅．史坦能（Gloria Steinem）以92歲高齡離世的消息傳來，美國社會在不到1個月內，和兩名撼動許多女性生命的人物道別。

不冠夫姓更容易離婚？研究發現離婚率高50% 但原因恐沒那麼簡單

夫妻結婚後一定要冠夫姓嗎？美國一項分析發現，沒有使用相同姓氏的夫妻，離婚比例比冠同姓夫妻高出約50%，而且從結婚到離婚的時間也較短。不過研究人員提醒，這並不代表「不冠夫姓」就是造成婚姻破裂的原因。

美伊戰爭推升燃料價格 法國總統馬克宏將召開G7能源會議

在美伊戰爭導致燃料價格飆升之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，法國未來幾週將召開七大工業國集團...

曾欠債100萬元…英國男靠下班副業一年半還清 如今存款破千萬

英國一名男子在大學時大手筆花錢買衣服、喝酒，結果到了25歲時，已經背負2.4萬英鎊（約新台幣101萬元）債務，信用評分差到連租房都成問題。如今，他不但成功還清債務，還在10年內累積25萬英鎊（約新台幣1,050萬元）的存款與投資，過程十分勵志。

日本女高中生「設局仙人跳」！20多歲男遭圍毆 竟被索取百萬和解金

日本東京澀谷揭發1宗疑似「仙人跳」（色情勒索）案件。一名20多歲男子與15歲女高中生離開酒店後，遭少女的同夥攔截，以她未成年為由，索取800萬日圓...

京都觀光勝地公廁驚見針頭 清潔志工痛心：多語告示形同虛設

以「千本鳥居」聞名全球的京都觀光勝地「伏見稻荷大社」，近日爆出公廁衛生問題與治安危機。根據日媒ENCOUNT報導，一名數年來固定在清晨擔任志工清掃神社的男性，於9月14日凌晨3點多、清理神社境內公廁時，發現洗手台鏡子邊堆滿近20公分高的衛生紙與數個寶特瓶，且竟在這堆使用過的衛生紙下方，發現擺著一根「注射針頭」，畫面曝光後引起眾多網友譁然。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。