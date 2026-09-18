曾欠債100萬元…英國男靠下班副業一年半還清 如今存款破千萬

英國一名男子在大學時大手筆花錢買衣服、喝酒，結果到了25歲時，已經背負2.4萬英鎊（約新台幣101萬元）債務，信用評分差到連租房都成問題。如今，他不但成功還清債務，還在10年內累積25萬英鎊（約新台幣1,050萬元）的存款與投資，過程十分勵志。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，36歲的薩米（Sammie Ellard King）剛上大學時，在校園活動中遇到銀行推廣，得到數千英鎊的學生透支額度和一張信用卡。當時完全不懂理財的他，馬上就把錢用在治裝和喝酒上，而且現金用完了還開始刷卡。

他表示，當時花錢的目的就是讓自己看起來有趣又時髦，希望融入朋友圈，沒想到債務越滾越大。大學畢業後，他搬到倫敦從事行銷工作，即使升任行銷主管，年薪達5萬英鎊（約新台幣210萬元），卻要不斷申請新的貸款和信用卡來償還舊債，陷入惡性循環。

到了25歲，薩米每月薪水有三分之一都拿去支付利息，總負債達2.4萬英鎊。他的信用評分甚至差到連申請手機合約都不行，只能請母親代為辦理。2014年6月，他想租一間公寓，卻因無法通過信用審查而被拒絕。至此他決定徹底改變，並將自己的債務問題告訴親友。經過計算，他原本預估需要7年才能還清，但他希望兩年內擺脫債務，於是開始利用下班時間賺外快。

薩米做過網站測試、填問卷、轉賣商品和家教等副業。每天正職工作結束後，他還會再花最多6小時賺錢，每月額外增加約2,000英鎊（約新台幣8.4萬元）收入，而且全部拿去還債。最終，他只花18個月就將2.4萬英鎊債務全部清償。

但還清債務後，他沒有停止副業，而是把原本用來還債的錢轉進存款及投資帳戶。2019年4月，他存到人生第一個1萬英鎊（約新台幣42萬元）。之後，他逐漸減少部分副業，把時間留給社交生活。

為了避免再次衝動消費，他現在還給自己訂下一項規則，任何超過50英鎊（約新台幣2,100元）的商品，都必須等待24小時後才決定是否購買。

如今薩米已累積約25萬英鎊的存款與投資，其中約10萬英鎊（約新台幣420萬元）是自己投入，其餘則來自投資報酬。他也將自己的理財經驗分享給大眾，創辦網站、Podcast及社群媒體平台，至今據稱已幫助超過100萬人處理財務目標。