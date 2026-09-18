曼谷台灣旅展登場 媽祖祈福、台味美食吸引泰國遊客

台灣旅展今天起連續3天在曼谷購物中心登場，泰國南瑤宮媽祖駐駕展場，吸引民眾祈福許願，另有林聰明沙鍋魚頭等業者舉行美食體驗活動。觀光署曼谷辦事處指出，旅展鎖定自由行及重遊客群，盼吸引更多泰國人赴台旅行。

觀光署今天表示，為爭取第4季及跨年、元旦假期泰國來台客源，邀集全台34個觀光相關單位、68名業界代表，從17日至23日在曼谷及清邁辦理台灣觀光推廣活動，其中台灣旅展「Taiwan Travel Fair 2026」今天起至20日在曼谷Emsphere購物中心登場。

旅展首日吸引許多泰國民眾參觀。小名為高（Kao）的泰國民眾告訴中央社，她已到台北旅遊3次，起初是因台灣網友告知動漫活動而前往，除了參加Cosplay活動，也吃了台灣美食。她表示，很喜歡自然及文化旅遊，下次希望能去高雄健行和登山。

另一名泰國人辛蒂（Cindy）則說，她和日本籍的丈夫每年都會安排假期到台灣旅行，他們非常熱愛台灣美食和文化。辛蒂透露，今年底將計劃到台北以外的城市，如台中、台南和嘉義，探索更多地方。

駐泰代表藍夏禮在旅展開幕式上表示，台灣不只有台北101與珍珠奶茶，更有中南部、東部風光，並舉例，「包括特色美食、鐵道旅行及媽祖文化等多元魅力，值得深度探索」。

泰國旅行社協會（TTAA）副會長塔薩妮（TassaneeKiatkamchornchai）受邀致詞時則指出，台泰旅遊產業交流密切，台灣擁有豐富的文化、自然景觀及在地體驗，值得泰國旅客一再探索，期盼透過這次旅展，深化台泰觀光交流。

首次來泰國參加旅展的林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，這次除帶來嘉義沙鍋魚頭及雞肉飯，也安排雞肉飯糰DIY，並推廣阿里山茶，讓泰國民眾品嘗嘉義特色美食。

觀光署曼谷辦事處主任陳憶婷指出，今年1至7月泰國訪台人次年增近4%，超越疫情前水準，這次旅展宣傳「重遊台灣・福氣加倍」加碼獎助措施，鎖定自由行及重遊客群，吸引更多泰國旅客再次訪台。

陳憶婷告訴中央社，為呈現及體驗台灣寺廟祈福文化，旅展首次邀請20年前自台灣彰化南瑤宮分靈至泰國南瑤宮的媽祖駐駕，吸引許多泰國民眾祈福許願，也希望藉此宣傳台灣的宗教文化。

另外，旅展上也有台灣表演團體「留聲姬」、「凡徒表演藝術」及泰國人氣樂團「Serious Bacon」的演出，現場也提供花生捲冰淇淋與嘉義雞肉飯等台灣美食，供民眾品嚐，展現滿滿的台味體驗，吸引許多購物民眾駐足圍觀。