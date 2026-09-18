日本東京新宿站試驗機器人垃圾桶 盼減輕清潔人力負擔

位於日本東京市中心、全球最繁忙的鐵路車站「新宿站」，正在測試可移動的機器人垃圾桶，評估是否能減輕清潔人員的工作負擔。

法新社報導，東京新宿車站是一個龐大的交通轉運中心，多家鐵路公司在此營運，每天服務超過270萬名乘客，並獲得金氏世界紀錄認證，為全球最繁忙的鐵路車站。

在JR東日本營運的車站區域，垃圾桶每天由人工清理超過10次；不過，近年來基於環境整潔與安全考量，車站已減少垃圾桶數量。

儘管新宿車站規模龐大，包含地上兩層樓以及大面積的地下區域，但JR東日本營運的車站區域目前只有7組垃圾桶及回收箱。

JR東日本目前在測試3個自動化垃圾桶，每個高度略超過1公尺，以每秒20公分的速度緩慢移動。

JR東日本研究人員川道真也強調，這些機器人特意設計得「速度很慢，讓人們可以把垃圾丟進去，也能隨時停下來」。

川道真也表示：「我們想測試這類設備在新宿車站這樣的環境中，能否自動且安全地運作。」

他補充：「我們希望了解，能夠收集垃圾的移動式垃圾桶究竟能帶來多大差異，以及人們是否真的願意把垃圾丟進去。」

這項試驗計畫將持續至11月底，測試這些機器人能否在新宿站人潮洶湧的地下通道中，順利將垃圾送到清潔人員手中。

JR東日本也希望測試機器人能否在人潮擁擠的環境中順利移動，以及通勤乘客是否能接受這項設備，並考慮未來擴大這項技術的應用。