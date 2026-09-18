日本女高中生「設局仙人跳」！20多歲男遭圍毆 竟被索取百萬和解金

日本東京澀谷揭發1宗疑似「仙人跳」（色情勒索）案件。一名20多歲男子與15歲女高中生離開酒店後，遭少女的同夥攔截，以她未成年為由，索取800萬日圓（約162.96萬新台幣）「和解金」，並涉嫌對男子拳打腳踢，當場搶走30萬日圓（約6.11萬新台幣）。警方事後拘捕涉案少女及4名18歲男子，其中1人是少女的哥哥。日媒引述內幕指，有疑犯事前上網搜尋「與未成年人去酒店」及「和解金」等字眼。

15歲妹妹與18歲哥哥被捕 同夥酒店外埋伏

據Khb東日本放送報導，被捕人士包括居於茨城縣笠間市的18歲專門學校男生，以及其就讀高中一年級的15歲妹妹。警方懷疑，5人事先商議以「仙人跳」手法劫財，並選擇人流較多的澀谷下手。

報道引述警視廳表示，少女負責在街頭搭訕目標男性，其餘4人則負責把風。待該名男子與少女離開酒店，男同夥便上前攔截。

澀谷街頭暴行：圍毆受害男搶走30萬 叫囂索800萬「示談金」

據日本警視廳少年事件課調查，案發於今年6月13日凌晨2時許，地點位於東京都澀谷區道玄坂的繁忙街頭。案發時，相信是嫖客的20多歲男子與該名15歲少女從當地一間酒店走出，在外預先埋伏的4名少年隨即上前將男子包圍。

據《產經新聞》於9月2日報導，少年團夥對受害人進行言語恐嚇，厲聲喝斥「這孩子才15歲，你打算怎麼辦？」、「快付錢，這是示談金（和解金）！」，甚至一度叫囂要對方支付高達800萬日圓的費用。4人隨即對受害人施以拳打腳踢，當場搶走30萬日圓現金。受害男子頭部及身體多處受傷，經送醫治療診斷需休養約2星期。

兄妹聯手策劃「桃色陷阱」 手機紀錄成鐵證：曾搜尋「未成年和解金」

根據讀賣新聞的後續報導，這宗案件並非偶然發生的街頭衝突，而是一場經過精密籌劃的敲詐陷阱。

少女在接受調查時供稱，原定計劃便是「由她出面引誘男性，只要對方上鉤並搭訕，其他人就衝出來搶錢」。疑犯在遭逮捕後均大致承認指控，坦言犯罪動機純粹是「想要獲取玩樂的資金」，並因為「澀谷人潮眾多、容易鎖定目標」而選擇在當地犯案。

警方在檢視疑犯的手機紀錄時發現，其中1名18歲被捕男子在案發前，曾於網路上搜尋過「與未成年去酒店和解金」等特定關鍵字，顯示是有預謀地利用法律漏洞進行勒索。調查顯示，多名年輕男疑犯事前疑商議好分工，部分人負責在附近把風及埋伏。

搭訕過程現羅生門 警方深挖案件背後細節

儘管5名涉案青少年對強盜傷害的犯罪事實供認不諱，但在具體搭訕過程與年齡知情程度上，受害人與少女的供述卻出現明顯分歧。據共同社（Kyodo News）等機構對此類案件的分析指出，這類供述差異在「美人局」（（つつもたせ / 港台：仙人跳）案件中極為常見。

少女聲稱是受害男子主動在街上向她搭訕，且自己當時已明確告知對方年僅15歲。

受害男子表示是少女主動前來搭訕，且自己事前完全不知道該名少女尚未成年。

目前警視廳正就詳細的犯案過程、資金去向以及是否涉及其他類似桃色勒索案件展開進一步深入調查。

根據《讀賣新聞》的報導，警視廳少年事件課已正式依涉嫌「強盜致傷罪」（強盗致傷容疑）將涉案的5名男女拘捕。在日本刑法體系中，強盜致傷罪屬於極其嚴重的重罪，依據日本《刑法》第240條規定，強盜犯在行劫過程中傷人者，法定刑為無期徒刑或6年以上有期徒刑，原則上無法判處緩刑。案中涉案主犯雖然是15至18歲青少年，但日本近年修訂《少年法》後，已將18至19歲列為「特定少年」，在重大暴力刑事犯罪案件中，司法機關處理程序大幅收緊，若移送檢察官起訴，涉案者將面臨與成年人相同的刑事審判及重刑責任。

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文章授權轉載自《香港01》