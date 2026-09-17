快訊

「難得的殊榮」習近平預計下周訪美 美官員證實：川普將親自接機

美股早盤／油價跌 Fed升息隔天股債齊揚…費半噴逾3％

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲議會通過應對混合戰決議 強調借鏡台灣定期交流

中央社／ 布魯塞爾17日專電

歐洲議會通過關於抵禦混合戰與維護歐洲領土完整的決議案，其中引用台灣的「全社會防衛韌性」經驗，強調社會韌性是國家安全的核心，呼籲歐盟與台灣就相關議題定期交流。

歐洲議會於14日到17日在法國史特拉斯堡（Strasbourg）舉行大會，並通過多項決議。其中「混合戰與維護歐盟領土完整及關鍵安全與防衛基礎設施」的決議中，提及台灣的豐富經驗可供歐盟借鏡。

決議文提到，注意到台灣在防禦中國混合攻擊與「外國資訊操弄與干擾」（FIMI）方面具備豐富經驗，並肯定台灣的全方位韌性模式，包括成立「全社會防衛韌性委員會」、大規模民防訓練，並且與公民社會組織合作，建立數位韌性網絡以及公眾倡議。

決議強調，台灣的經驗顯示，社會韌性絕非防衛的次要環節，而是國家安全的核心支柱，尤其是當混合施壓鎖定關鍵基礎設施、公眾信任與社會凝聚力時更為顯著。

這份決議呼籲，歐盟與台灣相關單位應就相關安全議題定期交流，並深化雙方在反制外國資訊操弄與干擾、認知戰、保護關鍵基礎設施與海底電纜，以及強化歐台全社會韌性上的合作。

決議進一步呼籲，歐盟擴大與台灣的經貿暨產業合作，特別是攸關關鍵基礎設施、供應鏈韌性及安全的高科技零組件與戰略技術，包括半導體、5G與6G電信設備、無人機與軍民兩用產品；並強調有必要將衛星韌性、互聯與安全基礎設施提供給台灣及烏克蘭。

歐洲議會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歐洲議會通過決議肯定台灣韌性 外交部：持續貢獻全球

合作升級 范德賴恩：盼加國成歐盟準會員

國際講者台東看震災演練 直呼危機應變關鍵在「反覆演練」

AI自主抗衡大國／多國布局主權AI 防美中牽制

相關新聞

該闔上或打開？日衛浴大廠揭馬桶蓋「3大真正設計目的」不是防噴濺

在如廁後按下沖水鈕的瞬間，你習慣先將馬桶蓋順手闔上，還是直接開著蓋子讓水流沖洗？這項看似微不足道的日常小習慣，長期在網路上引起不少關於衛生與生活禮儀的討論。許多民眾憂心開著馬桶蓋沖水會導致帶有細菌的水花與細懸浮微粒四處噴濺，甚至污染周遭的衛浴用品，但也有人認為掀開沖水能直接確認水流是否清理乾淨，較具安心感。

川普長子極豪奢婚禮有金主？傳普亭親信豪擲數百萬 專家直言：總統兒子不該發生

美國總統川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）今年5月甜蜜迎娶名媛貝蒂娜．安德森（Bettina Anderson），婚禮慶祝活動包下私人島嶼、施放海上煙火，場面相當奢華。不過近日卻爆出，這場夢幻婚禮背後藏著一位「神祕金主」…

影／路跑推女入車底！英國「推人狂」竟是王室後裔 獲保釋突離奇猝死

9年前震驚全英國的「普特尼橋推人案」，一名路跑男子無預警將女子推向行駛中的公車，險些造成命案。這起懸案日前爆出重大突破，警方鎖定並逮捕了44歲的涉案男子，未料其真實身分竟是身價不凡的金融高層兼維多利亞女王後代。然而在獲得保釋後不久，他竟離奇陳屍於豪宅內，讓整起離奇案件再添陰謀論色彩。

「半人半鼠」真的出現了？史丹佛打造人類腦組織小鼠 研究腦部疾病

「半個人類大腦」長在老鼠身上，如今竟真的成為現實。美國史丹佛大學（Stanford University）研究團隊將實驗室培養的人類腦組織移植進經過基因工程改造的小鼠體內，成功讓人類腦組織生長並與小鼠神經系統建立功能性連結。

歐盟執委會提案 禁13歲以下兒童使用社群媒體

歐洲聯盟執行委員會今天提案，禁止13歲以下兒童使用社群媒體，並限制13至15歲青少年的使用權限，同時警告網路服務對未成年...

蟑螂最怕這種環境！日殺蟲龍頭揭5NG避坑指南 搞錯這步恐蟲害大爆發

每當提及居家常見害蟲，蟑螂往往名列令人頭痛榜單的首位。隨著炎夏落幕、秋季氣溫逐漸轉涼，不少民眾目擊蟑螂的頻率減少，便誤以為警報已經解除。對此，日本知名殺蟲劑製造商「Earth製藥」特別指出，入秋正是防蟑不可忽視的關鍵時期，一般常見的美洲蟑螂或黑蟑螂，在氣溫達到20度以上時便會開始活動，當氣溫處於25至28度之間更是其生理活躍的峰值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。