歐洲議會通過應對混合戰決議 強調借鏡台灣定期交流

歐洲議會通過關於抵禦混合戰與維護歐洲領土完整的決議案，其中引用台灣的「全社會防衛韌性」經驗，強調社會韌性是國家安全的核心，呼籲歐盟與台灣就相關議題定期交流。

歐洲議會於14日到17日在法國史特拉斯堡（Strasbourg）舉行大會，並通過多項決議。其中「混合戰與維護歐盟領土完整及關鍵安全與防衛基礎設施」的決議中，提及台灣的豐富經驗可供歐盟借鏡。

決議文提到，注意到台灣在防禦中國混合攻擊與「外國資訊操弄與干擾」（FIMI）方面具備豐富經驗，並肯定台灣的全方位韌性模式，包括成立「全社會防衛韌性委員會」、大規模民防訓練，並且與公民社會組織合作，建立數位韌性網絡以及公眾倡議。

決議強調，台灣的經驗顯示，社會韌性絕非防衛的次要環節，而是國家安全的核心支柱，尤其是當混合施壓鎖定關鍵基礎設施、公眾信任與社會凝聚力時更為顯著。

這份決議呼籲，歐盟與台灣相關單位應就相關安全議題定期交流，並深化雙方在反制外國資訊操弄與干擾、認知戰、保護關鍵基礎設施與海底電纜，以及強化歐台全社會韌性上的合作。

決議進一步呼籲，歐盟擴大與台灣的經貿暨產業合作，特別是攸關關鍵基礎設施、供應鏈韌性及安全的高科技零組件與戰略技術，包括半導體、5G與6G電信設備、無人機與軍民兩用產品；並強調有必要將衛星韌性、互聯與安全基礎設施提供給台灣及烏克蘭。