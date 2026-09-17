川普長子極豪奢婚禮有金主？傳普亭親信豪擲數百萬 專家直言：總統兒子不該發生

美國總統川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）今年5月甜蜜迎娶名媛貝蒂娜．安德森（Bettina Anderson），婚禮慶祝活動包下私人島嶼、施放海上煙火，場面相當奢華。不過近日卻爆出，這場夢幻婚禮背後藏著一位「神祕金主」，砸下數十萬美元（新台幣數百萬元）替新人慶祝。金主身分隨之曝光，竟是與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）關係密切的俄國富豪克列姆列夫（Umar Kremlev），讓這場婚禮再度掀起話題。

小唐納夫婦5月在巴哈馬舉行婚禮，並一連3天在兩座高檔私人島嶼舉辦相關活動，現場不僅有直升機、水上飛機接送賓客，更在海面上施放盛大煙火。婚後妻子貝蒂娜也在Instagram感性表示，這一切比想像中更美好。

然而，美國調查媒體《ProPublica》近日揭露，這場奢華婚禮週末有相當一部分費用，竟是由克列姆列夫出資。報導指出，他不僅包下其中一座私人島嶼供賓客住宿、舉辦慶祝活動，也支付煙火等高額支出，團隊更協助策畫活動，相關款項則來自一家與國際拳擊協會（IBA）有關的杜拜實體。

其中一座私人島嶼每晚租金約可達10萬美元，而負責煙火表演的公司，類似規模演出的收費約7萬美元。考慮到《富比士》估算小唐納身家高達3億美元（約新台幣95億元），本身完全有能力負擔相關費用，克列姆列夫為何願意豪砸數十萬美元招待美國總統之子，也因此引起關注。

消息曝光後，小唐納和妻子證實，克列姆列夫確實招待了婚禮週末其中兩晚的慶祝活動，但強調正式婚禮儀式只有家人參加，兩者並不相同。他們在Instagram發表共同聲明，表示好友克列姆列夫「非常慷慨地招待了我們兩個精彩的慶祝夜晚」，形容這是一份來自朋友、極其慷慨的結婚禮物，夫妻倆至今仍十分感激。兩人也反駁外界將此事與政治掛鉤，強調「友誼不需要政治動機」。

值得注意的是，婚禮賓客總共僅約50人，克列姆列夫不僅本人到場，身邊還跟著一大群俄羅斯賓客。報導引述與會人士回憶，這群人在如此私密的場合顯得格外醒目，甚至讓部分賓客當下疑惑：「他們為什麼會在這裡？」

至於克列姆列夫究竟是何許人也？現年43歲的他自2020年起擔任國際拳擊協會主席，該協會過去曾接受俄羅斯國營能源巨擘Gazprom大筆資助。俄羅斯獨立媒體Proekt也曾報導，克列姆列夫年輕時留下涉及勒索及傷害的犯罪紀錄，不過他的辦公室否認這項說法，強調其法律紀錄完全清白。

克列姆列夫也涉足俄羅斯體育博彩及國家彩券產業。根據Proekt報導，在俄羅斯政府政策支持下，他成為當地體育博彩產業的重要人物，旗下公司之一也獲選營運國家彩券。

他與俄羅斯政府往來同樣密切。今年稍早，普亭才授予克列姆列夫「友誼勳章」。根據中國官媒報導，小唐納舉行婚禮前幾天，克列姆列夫正在中國，隨同普亭相關代表團活動；不過克列姆列夫辦公室強調，他並非普亭「官方代表團」成員。烏克蘭政府則已對克列姆列夫本人實施制裁，理由包括他與普亭及俄羅斯安全機構關係密切。

看似八竿子打不著的兩人又是如何搭上線？小唐納的發言人指出，兩人是透過狩獵圈的共同朋友認識，之後因為都熱愛拳擊與戶外活動而成為友人。發言人強調，克列姆列夫是小唐納的「私人朋友」，兩人之間並沒有商業關係；克列姆列夫方面則表示，兩人是在「幾年前」認識，也聲稱從未與小唐納或其他美國朋友討論政治議題。

此事也引發美國國安與反情報專家關注。曾在FBI擔任高階反情報職務的退休官員蒙托亞（Frank Montoya Jr.）表示，俄羅斯寡頭經常與俄國政府協同行動，但目前沒有證據顯示這次也是如此。蒙托亞直言：「如果我替你的婚禮買單，那麼到了某個時候，你就會欠我一些東西。」他認為，小唐納接受如此高額的招待，讓自己處於敏感位置，「對一名總統的兒子而言，這種事情根本不應該發生。」

曾在川普第一任期內擔任國家安全會議反情報主任的崔普雷特（Holden Triplett）則表示，俄羅斯情報機構經常試圖與美國政府官員及其家人建立關係，而「金錢一直都是取得接觸機會、一再被證實有效的方法」。