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「半人半鼠」真的出現了？史丹佛打造人類腦組織小鼠 研究腦部疾病

聯合新聞網／ 綜合報導
研究人員成功將大腦類器官植入研究小鼠體內。示意圖／ingimage
研究人員成功將大腦類器官植入研究小鼠體內。示意圖／ingimage

「半個人類大腦」長在老鼠身上，如今竟真的成為現實。美國史丹佛大學（Stanford University）研究團隊將實驗室培養的人類腦組織移植進經過基因工程改造的小鼠體內，成功讓人類腦組織生長並與小鼠神經系統建立功能性連結。

大腦皮質掌管認知、語言、注意力及決策等重要功能。據《每日郵報》（Daily Mail）報導，研究人員成功利用幹細胞培養出3D「大腦類器官」（3D organoids），能模擬人類大腦皮質的部分特徵。研究人員透過基因技術阻止小鼠大腦皮質大部分細胞正常發育，在出生後不久將人類腦類器官移植進去，為人類組織提供生長空間。

研究團隊將這些小鼠稱為「異種皮質小鼠」（xenocortical mice），而非「人類化小鼠」。研究主持人帕斯卡教授（Sergiu Pasca）強調，這些動物仍然擁有完整的小鼠神經系統，只是體內多了一大片能夠發育、整合並與其他神經系統建立連結的人類大腦皮質組織。

帕斯卡指出，活體人類腦組織難以取得，這項技術因此提供研究人類神經細胞與腦部發育的新方法。未來可能用來研究嚴重自閉症、癲癇、腦性麻痺及思覺失調症等疾病，進一步觀察疾病相關基因變化究竟如何影響人類腦部發育與神經迴路。

研究人員先利用這些小鼠研究「缺氧」對腦部的影響。結果發現，小鼠外觀看起來仍與一般實驗鼠無異，會正常活動並探索環境，但在精細動作協調及部分記憶能力上出現差異。缺氧後，人類腦皮質細胞受到明顯損傷，小鼠也出現步態及動作協調異常。

研究團隊表示，整項實驗均遵循動物研究倫理，除了盡可能降低實驗動物承受的痛苦，也持續評估將人類神經組織植入動物體內可能帶來的倫理問題。隨著植入的組織越來越複雜，科學家也必須留意動物是否因此產生預料之外的新特徵。

帕斯卡強調，科學家不只需要思考「做這項研究是否有風險」，也必須衡量「完全不做的代價」。目前神經及精神疾病影響全球近五分之一人口，但許多疾病的成因仍未完全明朗，治療方式也相當有限，因此研究團隊認為，這項技術可能為人類腦部疾病研究帶來新突破。

腦部 幹細胞 老鼠

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