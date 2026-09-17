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該闔上或打開？日衛浴大廠揭馬桶蓋「3大真正設計目的」不是防噴濺

聯合新聞網／ 綜合報導
許多民眾憂心開著馬桶蓋沖水會導致帶有細菌的水花與細懸浮微粒四處噴濺，甚至污染周遭的衛浴用品，但也有人認為掀開沖水能直接確認水流是否清理乾淨，較具安心感。 示意圖／AI生成
許多民眾憂心開著馬桶蓋沖水會導致帶有細菌的水花與細懸浮微粒四處噴濺，甚至污染周遭的衛浴用品，但也有人認為掀開沖水能直接確認水流是否清理乾淨，較具安心感。 示意圖／AI生成

在如廁後按下沖水鈕的瞬間，你習慣先將馬桶蓋順手闔上，還是直接開著蓋子讓水流沖洗？這項看似微不足道的日常小習慣，長期在網路上引起不少關於衛生與生活禮儀的討論。許多民眾憂心開著馬桶蓋沖水會導致帶有細菌的水花與細懸浮微粒四處噴濺，甚至污染周遭的衛浴用品，但也有人認為掀開沖水能直接確認水流是否清理乾淨，較具安心感。為了探究最正確的衛浴使用方式，日本知名衛浴設備大廠TOTO日前針對「沖水時馬桶蓋的最佳使用方式」給出了詳盡的官方解答。

根據日媒「grape」報導，TOTO指出，從減少水花飛濺的角度來看，最推薦且最理想的操作方式確實是「先闔上馬桶蓋再按下沖水」。不過，民眾也不必過度恐慌，因為現代化的馬桶構造與設計早已大幅升級，即使在開啟馬桶蓋的狀態下沖水，系統也能精準控制水流路徑，避免水體發生劇烈噴濺，最大化降低對浴室環境的影響。

至於許多民眾關心的「蓋馬桶蓋能否有效阻絕病毒或細菌傳播」等防疫課題，TOTO分析，雖然日本厚生勞動省在推行防疫新生活須知時，曾提倡過「蓋上馬桶蓋再沖洗排泄物」的衛生衛教建議，但由於衛浴設備製造商本身並不具備醫學領域的專業臨床數據，因此無法對「合上馬桶蓋是否能完全抑制病毒揚起」或「具備何種疾病預防效果」有明確的醫學背書。此外，根據官方相關傳染病診療指引顯示，人體血液、尿液與糞便中檢測出具傳染性病毒的機率實屬罕見，民眾無須過度焦慮。

事實上，馬桶蓋最初的設計初衷，主要是為了防止隨身物品不慎掉入水池中、提升整體衛浴空間的美觀設計感，以及為恆溫加熱便座提供良好的隔熱與保溫效果。因此TOTO提醒，在日常生活中養成隨手關閉馬桶蓋的習慣，其實也是節能省電的關鍵小技巧。

TOTO強調，單靠「蓋上馬桶蓋」並無法達成百分之百的衛生防護，如廁後使用肥皂仔細清潔手部，以及定期落實浴室便器的日常清潔衛生，才是維持個人健康與衛浴環境無菌乾淨的根本之道。

馬桶 細懸浮微粒 日本 廁所

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