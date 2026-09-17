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歐盟執委會提案 禁13歲以下兒童使用社群媒體
歐洲聯盟執行委員會今天提案，禁止13歲以下兒童使用社群媒體，並限制13至15歲青少年的使用權限，同時警告網路服務對未成年人構成的危險。
路透社報導，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）還提議，針對向18歲以下兒童提供服務的社群媒體、影片分享服務、線上遊戲及人工智慧（AI）聊天機器人實施一系列義務規範，此舉將影響Google旗下YouTube，以及Meta旗下的臉書（Facebook）與Instagram。
這項立法提案已送交歐洲議會（EuropeanParliament）與歐盟理事會（European Council），以啟動立法程序。
法新社報導，根據范德賴恩昨天在歐洲議會的說明，歐盟將禁止13歲以下兒童使用社群媒體，並規定15歲之前僅能在有限且受監督的情況下使用。
她說：「13歲以下不得使用社群媒體，15歲以下不得擁有個人帳戶。…意思是，從13歲到15歲，兒童只能使用由父母或監護人設立並監督的迷你帳號（miniaccount），功能有限，且每天使用時間限制為1小時。」
「而在15歲至18歲之間，平台將有義務採取安全設計。」
歐盟執委會這項舉措凸顯全球對網路服務影響兒童安全及健康的疑慮日益加劇。
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