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赴首爾分享山陀兒颱風應變經驗 新北市獲明年危機管理網大會主辦權

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市消防局長陳崇岳開場致詞發表新北市的氣候韌性戰略藍圖。圖／新北市消防局提供
新北市消防局長陳崇岳開場致詞發表新北市的氣候韌性戰略藍圖。圖／新北市消防局提供

新北市消防局長陳崇岳率隊出席今天在南韓首爾舉辦的2026危機管理網大會，和首爾、東京、台北市、馬尼拉、曼谷、吉隆坡等與會城市代表分享新北市面對極端氣候挑戰的實務經驗，獲得各城市高度肯定，新北市也取得2027年危機管理網大會主辦權。

新北市消防局表示，危機管理網（Network for Crisis Management, CMC）目前共有13個國家、14個城市會員，透過定期舉辦國際研討會、城市交流及國際救援訓練，分享各國在災害防救、危機管理及救援應變等面向的實務經驗，深化國際合作交流，共同提升城市災害應變、救援及危機管理能量。

此次2026危機管理網大會於南韓首爾舉行，市長侯友宜特派具備豐富救災指揮、戰術搜救及災害應變經驗的消防局長陳崇岳代表新北市出席，並分享新北市面對極端氣候及重大災害的應變實務，陳崇岳以2024年山陀兒颱風為例，說明新北市面對極端氣候挑戰，在策略整備、危機應變、前線指揮及社區韌性等面向的實務經驗，展現面對複合型災害的整備與應變能力。

會議期間新北市也獲國際會員城市支持，取得2027年危機管理網大會主辦權。陳崇岳表示，新北市自2018年積極爭取加入CMC，並持續參與國際防災交流，此次再度獲得國際夥伴支持，將於明年（2027年）承接大會主辦權，彰顯國際城市對新北市防災實力及國際交流成果的高度肯定。新北市將以主辦2027年大會為契機，持續深化國際防災合作，串聯各城市防災經驗與專業能量，將國際交流成果轉化為提升城市韌性的具體行動，共同打造更安全、更具韌性的宜居城市。

新北市消防局長陳崇岳接任2027危機管理網年會主辦權。圖／新北市消防局提供
新北市消防局長陳崇岳接任2027危機管理網年會主辦權。圖／新北市消防局提供

新北市消防局長陳崇岳(右3)出席2026危機管理網年會，與會員城市代表合照。圖／新北市消防局提供
新北市消防局長陳崇岳(右3)出席2026危機管理網年會，與會員城市代表合照。圖／新北市消防局提供

新北 首爾 山陀兒颱風

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