狠父失控殺骨肉…工人破門見幼童相疊陳屍 4歲女逃竄喊「我愛你」仍慘死

一場原本平靜的遠端通話，竟演變成透過手機螢幕全程直擊的悲劇。一名遠在雅加達的印尼籍母親，在與留守峇里島的澳籍丈夫通話時驟然斷訊。心急如焚的她隨即遠端操作家中監視器，不料畫面竟出現56歲的丈夫對親生兒女痛下殺手的駭人過程。儘管4歲小女兒在驚恐逃竄中不斷尖叫告白「爸爸，我愛你」，依然未能阻止這場雙重謀殺及自殺悲劇，兩名幼童最終被發現相疊陳屍於床邊。

根據《澳洲新聞網》（news.com.au）報導，這起震驚峇里島外籍人士圈的慘案發生於雷吉安（Legian）一處出租平房。56歲的前商船海員兼退休石油工人達米安·約翰·肖（Damian John Shaw），疑因長期受嚴重焦慮症所苦，加上失業壓力與婚姻裂痕，在遠離雅加達妻子的期間情緒失控，對自己6歲的兒子阿奇（Archie）與4歲的女兒勞拉（Laura）伸出狠手。

據峇里島警方發言人阿里亞桑迪（Ariasandy）與登巴薩警察局長西馬圖龐（Lequando D. Simatupang）還原現場，肖在事發前曾手動將客廳監視器鏡頭向下挪移企圖遮掩。遠在雅加達的妻子因電話突然中斷，透過手機軟體遠端調整鏡頭角度，竟目睹了人生最絕望的畫面：小女兒勞拉親眼撞見哥哥遭勒斃後驚慌逃跑，肖則在身後緊追不捨，孩子過程中不斷發出「爸爸，我愛你」的絕望求饒。

急忙求助的母親遠端聯繫別墅業者，由於業主不在城裡，轉而指派附近建案的工人前往查看。當工人用工具砸開鎖住的門鎖闖入時，客廳電視甚至還播放著卡通影片。然而，室內已無生命跡象，工人目擊兩名幼童遺體以「妹妹趴壓在哥哥身上」的姿態陳屍於臥室，而肖也已在屋內結束生命。

目擊工人與鄰居受訪時透露，肖平時展現出彬彬有禮的形象，為了讓孩子安靜做作業，還曾客氣請求鄰近施工隊暫緩鑿地噪音；事發前一天，鄰居更目擊兩名活潑可愛的孩子在草坪上追逐嬉戲。警方調查指出，肖過去就曾有過自殘傾向與試圖自殺紀錄，當時被妻子及時阻止，不料此次情緒失控竟釀成無可挽回的家庭滅門慘案。

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