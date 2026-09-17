快訊

台北動物園黑猩猩「小強」、「娃智」脫逃 不到1小時被抓回

「胸口劇烈悶痛」陳建州心肌梗塞轉普通病房 親還原經過：鬼門關前走一遭

打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

聽新聞
0:00 / 0:00

狠父失控殺骨肉…工人破門見幼童相疊陳屍 4歲女逃竄喊「我愛你」仍慘死

聯合新聞網／ 綜合報導
一名遠在雅加達的母親，在與留守峇里島的澳籍丈夫通話時驟然斷訊，遠端操作家中監視器竟出現丈夫對親生兒女痛下殺手的駭人過程。圖／AI生成
一名遠在雅加達的母親，在與留守峇里島的澳籍丈夫通話時驟然斷訊，遠端操作家中監視器竟出現丈夫對親生兒女痛下殺手的駭人過程。圖／AI生成

一場原本平靜的遠端通話，竟演變成透過手機螢幕全程直擊的悲劇。一名遠在雅加達印尼籍母親，在與留守峇里島的澳籍丈夫通話時驟然斷訊。心急如焚的她隨即遠端操作家中監視器，不料畫面竟出現56歲的丈夫對親生兒女痛下殺手的駭人過程。儘管4歲小女兒在驚恐逃竄中不斷尖叫告白「爸爸，我愛你」，依然未能阻止這場雙重謀殺及自殺悲劇，兩名幼童最終被發現相疊陳屍於床邊。

根據澳洲新聞網》（news.com.au）報導，這起震驚峇里島外籍人士圈的慘案發生於雷吉安（Legian）一處出租平房。56歲的前商船海員兼退休石油工人達米安·約翰·肖（Damian John Shaw），疑因長期受嚴重焦慮症所苦，加上失業壓力與婚姻裂痕，在遠離雅加達妻子的期間情緒失控，對自己6歲的兒子阿奇（Archie）與4歲的女兒勞拉（Laura）伸出狠手。

據峇里島警方發言人阿里亞桑迪（Ariasandy）與登巴薩警察局長西馬圖龐（Lequando D. Simatupang）還原現場，肖在事發前曾手動將客廳監視器鏡頭向下挪移企圖遮掩。遠在雅加達的妻子因電話突然中斷，透過手機軟體遠端調整鏡頭角度，竟目睹了人生最絕望的畫面：小女兒勞拉親眼撞見哥哥遭勒斃後驚慌逃跑，肖則在身後緊追不捨，孩子過程中不斷發出「爸爸，我愛你」的絕望求饒。

急忙求助的母親遠端聯繫別墅業者，由於業主不在城裡，轉而指派附近建案的工人前往查看。當工人用工具砸開鎖住的門鎖闖入時，客廳電視甚至還播放著卡通影片。然而，室內已無生命跡象，工人目擊兩名幼童遺體以「妹妹趴壓在哥哥身上」的姿態陳屍於臥室，而肖也已在屋內結束生命。

目擊工人與鄰居受訪時透露，肖平時展現出彬彬有禮的形象，為了讓孩子安靜做作業，還曾客氣請求鄰近施工隊暫緩鑿地噪音；事發前一天，鄰居更目擊兩名活潑可愛的孩子在草坪上追逐嬉戲。警方調查指出，肖過去就曾有過自殘傾向與試圖自殺紀錄，當時被妻子及時阻止，不料此次情緒失控竟釀成無可挽回的家庭滅門慘案。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

峇里島 雅加達 印尼 澳洲 工人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

鉛球冠軍刺死18歲高三女…他第6任女友 精神鑑定揭不符19條減刑

影／詭異對話曝！Meta AI問「後座兒童是誰」 下秒竟搜出幼女體重母崩潰

日6歲童赤腳跑進公園失蹤兩周 現場僅柵欄縫隙可鑽…直達河畔

相關新聞

東京北區爆持刀傷人！女子持刀刺傷2男 遭警方當場逮捕

日本東京北區17日中午過後發生持刀傷人事件，2名男子遭女子刺傷，警視廳已依傷害罪嫌將涉案女子現行犯逮捕。

月球驚現神秘撞擊坑！比羅馬競技場還大 阿波羅登月腳印恐消失

美聯社報導，科學家近日在月球驚見一座神秘撞擊坑，直徑達222公尺，比羅馬競技場還大、最深達43公尺，是目前已知太陽系近代形成的最大撞擊坑，這種規模更被形容為「一輩子大概只會觀察到一次」。更離奇的是，這場撞擊早在2024年5月就已發生，當時卻完全躲過地球與太空望遠鏡的偵測，直到一年多後才從NASA太空船傳回的大量影像中被發現。

音樂家也擁抱AI？台裔美籍天才展現「自由人」博學精神

擁抱AI的音樂家周善祥：在數學、音樂與人工智慧的交會中，展現「自由人」的博雅精神

蟑螂最怕這種環境！日殺蟲龍頭揭5NG避坑指南 搞錯這步恐蟲害大爆發

每當提及居家常見害蟲，蟑螂往往名列令人頭痛榜單的首位。隨著炎夏落幕、秋季氣溫逐漸轉涼，不少民眾目擊蟑螂的頻率減少，便誤以為警報已經解除。對此，日本知名殺蟲劑製造商「Earth製藥」特別指出，入秋正是防蟑不可忽視的關鍵時期，一般常見的美洲蟑螂或黑蟑螂，在氣溫達到20度以上時便會開始活動，當氣溫處於25至28度之間更是其生理活躍的峰值。

日七旬台籍醫生玩具性侵女病患 病患驚訝曝他平時為人和藹

日東京荻窪國際醫院75歲台籍院長范育仁日前涉嫌假借婦科檢查，以玩具性侵一名20多歲女病患而遭警方逮捕。消息傳開後當地居民感到震驚，透露其平時為人親切，病患間頗有好評。

狠父失控殺骨肉…工人破門見幼童相疊陳屍 4歲女逃竄喊「我愛你」仍慘死

一場原本平靜的遠端通話，竟演變成透過手機螢幕全程直擊的悲劇。一名遠在雅加達的印尼籍母親，在與留守峇里島的澳籍丈夫通話時驟然斷訊。心急如焚的她隨即遠端操作家中監視器，不料畫面竟出現56歲的丈夫對親生兒女痛下殺手的駭人過程。儘管4歲小女兒在驚恐逃竄中不斷尖叫告白「爸爸，我愛你」，依然未能阻止這場雙重謀殺及自殺悲劇，兩名幼童最終被發現相疊陳屍於床邊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。