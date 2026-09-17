煙霾加重家庭用電負擔 馬來西亞與印尼協調跨境污染

跨境煙霾持續影響馬來西亞，煙霾與炎熱天氣使部分家庭冷氣等用電增加，甚至超過每月600度門檻，電費負擔跟著增加。大馬今天召開特別會議研議因應，副首相阿末扎希則赴印尼協調跨境煙霾，從民生到區域外交尋解方。

馬來西亞近期持續受到跨境煙霾影響，污染情況原先集中在東馬砂拉越，隨著風向及氣候條件變化，西馬多地空氣品質明顯惡化。

大馬全國設有68個空氣品質監測站，截至今天中午，30個地區處於黃色「不健康」等級，其中西馬占28個；另有31個地區為綠色「中等」等級，全馬僅7個地區空氣品質良好。

受到空氣品質惡化影響，部分民眾及學童戴上口罩外出，空氣清淨機與冷氣使用需求明顯增加，進一步加重部分家庭的用電負擔。

首相安華（Anwar Ibrahim）指出，大馬將持續落實針對性的補貼政策，目前約80%家庭用戶每月用電不超過600度，未受今年燃料成本上升帶來的電價調整影響；不過，近期煙霾及炎熱天氣使部分家庭用電增加，一旦每月用電超過600度，就會受到自動燃料成本調整機制（AFA）影響。

大馬政府今天並召集能源轉型及水務部、能源委員會、國家能源公司（TNB）及財政部召開特別會議，研議減輕受影響家庭電費的措施。

根據大馬國家能源公司資料，每月用電600度或以下的家庭，不必繳交自動燃料成本調整機制附加費；超過600度才會受到影響。

另一方面，副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）今天起訪問印尼，預計與印尼副總統吉伯朗（GibranRakabuming Raka）及相關部會官員討論跨境煙霾問題。

阿末扎希表示，大馬處理跨境煙霾將優先考慮外交合作、技術協調及預防措施，而非向鄰國要求賠償，希望避免煙霾問題衍生國家間責任歸屬等敏感爭議。

他指出，大馬也準備提供實際協助，國家天災管理機構隨時待命，一旦印尼提出要求，將協助撲滅森林火災，調派人造雨相關設備與資源。

在責任追究方面，大馬方面指出，如果查證有大馬企業涉及印尼當地火災或其他違法行為，將尊重印尼依法採取行動，不會介入或袒護。

跨境煙霾也再度引發區域究責機制的討論。鄰近大馬的新加坡2014年通過「跨境煙霾污染法令」，對在境內外造成或促成新加坡煙霾污染的企業，設有刑事及民事責任。

東協成員國則於2002年簽署「東協跨境煙霾污染協議」（AATHP），並於2003年正式生效。如今煙霾再次惡化，大馬與汶萊也同意透過東協機制處理跨境煙霾。

東南亞跨境煙霾並非新問題，森林與泥炭地火災產生的煙霧可隨風跨越國界。東協人權議員組織（APHR）日前警告，跨境煙霾危機已演變成人權緊急狀態，呼籲東協成員國立即採取對策。