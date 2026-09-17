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日七旬台籍醫生玩具性侵女病患 病患驚訝曝他平時為人和藹

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
荻窪國際醫院院長范育仁。圖／取自該院官網
荻窪國際醫院院長范育仁。圖／取自該院官網

日東京荻窪國際醫院75歲台籍院長范育仁日前涉嫌假借婦科檢查，以玩具性侵一名20多歲女病患而遭警方逮捕。消息傳開後當地居民感到震驚，透露其平時為人親切，病患間頗有好評。

當時疑似遭性侵的女子是第二次或第三次回診，但犯罪當下診間內僅有她與范嫌兩人。范嫌於6月2日午後的看診中要求女子進行婦科檢查，隨後就將玩具插入女子的生殖器中，女子懷疑過程是否正當，當天就向警方報案，事件因而曝光。

范嫌坦言「確實使用玩具」；但堅稱「是為了收集細胞」。日本警方於8月27日將其移送檢察機關。日本媒體「Friday Digital」16日報導，事件後醫院大門緊閉，牆上告示則說「由於診所內部問題，即日起暫停營業至另行通知為止」。

一名男性則說，「門通常是打開的，門口正對櫃檯，裡面有一名年輕女員工，醫院明亮寬敞，氣氛溫馨」。另一名女士則表示驚訝，還說「他是一名友善和藹的人」。

她稱，每次碰到范，他都會友好地打招呼，還問「感覺如何」，「很關心我健康，我覺得他是非常和藹的醫生，我幾乎每天去都看到有病人求診，我認為他一定很有名望」。

報導說，病患們對范的評價很好，范醫師是成就卓著的醫生，曾任其他並院的院長與主任。自己出來開業後也贏得病患信任。病患稱其「善於引導他們釋放情緒與緩解壓力」，「提供專業又令人安心的建議」。

日本 醫生 性侵

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