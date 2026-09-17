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美制裁俄法案衝擊購油變數 印度稱將保障能源安全

中央社／ 記者李晉緯新德里17日專電

美國眾議院通過與制裁俄羅斯有關的法案，將對採購俄國石油、天然氣的國家徵收高達100%的關稅，印度、中國等大量購買俄國燃料的國家料將面臨巨大衝擊，面臨新變數。印度外交部表示，將持續致力保障印度14億人口的能源安全。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，雙方自此爆發歐洲自第二次世界大戰以來，死傷最慘重的戰爭，衝突至今仍在持續。

美國聯邦眾議院16日通過「2026年林賽·O·葛蘭姆制裁俄羅斯與伊朗法案」（Lindsey O. GrahamSanctioning Russia and Iran Act of 2026），此案上個月已先在聯邦參議院通過。

美國這次通過的法案，目的是要對俄羅斯施加經濟壓力，其特別針對俄國能源和國防部門，及被控幫助俄方規避現有制裁的那些所謂「影子油輪艦隊」；此外，該法案也提及將對伊朗實施額外制裁。

新德里電視台（NDTV）報導，美國這次通過的法案，准許對繼續向俄羅斯採購石油和天然氣的國家，徵收100%的高額關稅，而印度和中國，料將是受此法案影響最大的國家。對印度和美國在貿易、能源上的往來，增添了一層不確定性。

今日印度（India Today）指出，印度一直以來都是俄羅斯石油主要的買家之一，而自俄烏戰爭以來，美國試圖切斷俄國重要經濟來源，進而盡早讓戰爭畫下句點，若依這次通過新法的規定，印度若繼續購買俄油，輸美商品將面臨鉅額關稅。

報導指出，目前來看，美國這次通過法案，並非立即開始向採購俄羅斯石油、天然氣的國家徵收額外關稅，只是讓美國總統川普（Donald Trump）擁有這樣地權力，至於川普何時會決定行使此權力，目前尚未明朗。

針對此事，印度外交部對外發言仍保持一貫態度，稱將「繼續致力於保障（印度）14億人口的能源安全」。

印度外交部並未說明相關措施細節，「印度明確表達，將採取一切必要措施，保護自身貿易、經濟利益，政府將與相關單位密切合作，因應該法案帶來的影響」。

印度外交部表示，在美國通過此案後，印度正觀察相關事件進一步發展，並稱印度會繼續透過「多元採購」確保國家能源安全。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，儘管印度進口石油、天然氣，最大的來源仍是俄羅斯，但近幾個月以來，印度增加了對美國、委內瑞拉能源的採購，就是要讓能源的來源更多元化。

印度 能源 法案

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