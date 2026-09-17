聽新聞
0:00 / 0:00
東京北區爆持刀傷人！女子持刀刺傷2男 遭警方當場逮捕
日本東京北區17日中午過後發生持刀傷人事件，2名男子遭女子刺傷，警視廳已依傷害罪嫌將涉案女子現行犯逮捕。
TBS電視與朝日新聞報導，事件發生在東京都北區瀧野川7丁目，距JR板橋站約百餘公尺。有人報案稱，一名女子揮舞刀具，刺中2名男子胸部。NTV報導，事發地點是一家酒類商店，傷者分別為50多歲及60多歲男子，前者左胸遭刺傷，後者左腿遭刺傷，均無生命危險。
朝日新聞報導，一名目擊者表示，他看到一名左胸附近流血的男子一邊說著「被刺了」，一邊從公寓1樓入口走出；入口深處另有一名男子倒地，附近還站著一名身穿黑衣的女子。目擊者說：「這是我固定會經過的地方，真的非常吃驚。」
另有消息指出，事件可能涉及親屬糾紛，警視廳正調查詳細經過。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。