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東京北區爆持刀傷人！女子持刀刺傷2男 遭警方當場逮捕

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東京北區爆持刀傷人！女子持刀刺傷2男 遭警方當場逮捕

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本東京北區17日中午過後發生持刀傷人事件，2名男子遭女子刺傷，涉案女子當場遭逮捕。圖／ 截自 YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN
日本東京北區17日中午過後發生持刀傷人事件，2名男子遭女子刺傷，涉案女子當場遭逮捕。圖／ 截自 YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN

日本東京北區17日中午過後發生持刀傷人事件，2名男子遭女子刺傷，警視廳已依傷害罪嫌將涉案女子現行犯逮捕。

TBS電視與朝日新聞報導，事件發生在東京都北區瀧野川7丁目，距JR板橋站約百餘公尺。有人報案稱，一名女子揮舞刀具，刺中2名男子胸部。NTV報導，事發地點是一家酒類商店，傷者分別為50多歲及60多歲男子，前者左胸遭刺傷，後者左腿遭刺傷，均無生命危險。

朝日新聞報導，一名目擊者表示，他看到一名左胸附近流血的男子一邊說著「被刺了」，一邊從公寓1樓入口走出；入口深處另有一名男子倒地，附近還站著一名身穿黑衣的女子。目擊者說：「這是我固定會經過的地方，真的非常吃驚。」

另有消息指出，事件可能涉及親屬糾紛，警視廳正調查詳細經過。

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