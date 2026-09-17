東京北區爆持刀傷人！女子持刀刺傷2男 遭警方當場逮捕

據日媒讀賣新聞Online報導，日本政府於本月15日正式通過稅制改革大綱，拍板於明年春天將食品消費稅率由現行的8%大幅調降至1%，預計實施兩年後再調回。這項減稅大禮讓長年承受物價飆漲之苦的家庭大感振奮，一名育有三名子女的47歲女性坦言，已很久不敢買牛肉，若能靠減稅省下日常採買開銷，很希望能將預算挪去久違的外食聚餐。不過也有民眾擔憂，短短兩年的暫時性紅利，日後恐轉嫁成下一代的負擔。

2026-09-17 15:22