斐濟宣布全國HIV危機 每60名成年人1人感染

斐濟已布全國進入HIV危機，性傳染及非法藥物使用助長病毒擴散，目前估計這座太平洋島國每60名成年人中就有1人感染HIV。

法新社報導，當局表示，2025年新增HIV確診病例激增至2016例，是2019年紀錄的16倍，並承諾將採取「全政府」應對措施。

斐濟衛生部長拉勒貝拉武（Atonio Lalabalavu）今天向媒體表示：「我在此正式宣告斐濟進入全國HIV緊急狀態。這項決定凸顯疫情的嚴重性，以及我國目前迫切需要採取協調一致的應對措施。」

斐濟政府表示，目前估計每60名成年人中就有1人感染HIV，高於5年前的每167人中有1人。

官方報告指出，每100名孕婦中就有2人是HIV帶原者。在2025年出生的59名感染HIV的嬰兒中，有18名在滿一歲前不幸夭折。

斐濟政府表示，將擴大提供免費HIV篩檢、預防服務及治療。

具體措施包括提供快速篩檢、針對高風險群體施予預防性投藥、為毒品注射者採取減害計畫，以及為所有確診HIV者提供免費治療。

斐濟表示，這項防治工作獲得外部支援，包括澳洲、紐西蘭、印度、全球基金（Global Fund）及聯合國。

聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）表示，在已知感染途徑的HIV病例中，超過半數與性傳染有關，另有逾42%與注射毒品有關。