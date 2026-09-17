1成提款者把錢忘在ATM！日專家教黃金3步驟自救 追回鈔票非難事

據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，經調查顯示每10人就有1人曾有在ATM領錢後，忘記把錢拿走的經驗，尤其拿了明細與金融卡後最容易轉身就走。若提領10萬日圓（約台幣2萬元），離開10分鐘才發現忘了拿，返回現場早已空空如也時，要怎麼辦呢？難道只能自認倒楣？專家強調，擅自拿走他人的現金恐構成竊盜或侵占罪，民眾可依以下三步驟冷靜自救：

一、立刻確認網銀餘額與明細：多數機台在逾時未取鈔時，會自動關閉出鈔口將現金「回收進機內」，款項通常會直接退回原帳戶，透過App查帳能最快確認資金是否回到帳戶。 二、聯繫機台管理單位或店家：若帳戶未見退款，應立刻使用ATM旁的緊急對講機或撥打客服說明狀況，確認是否有善心人士拾金不昧交給行員或門市保管。 三、向警方報案調閱監視器：若確定遭後方排隊者順手牽羊，應立刻報案，由警方調閱監視器畫面追查嫌犯以維護權益。

此外，也有網友分享機台防呆的實用經驗。該名網友透露曾在ATM撿到前一個人忘記取走的金融卡，當下拿起機台對講機向銀行求助，行員指示他「把卡片插回機台且不要按任何按鍵」，等待倒數逾時後，機台便會將卡片「吞回機內」妥善保管。

專家提醒，ATM設有嚴密的留存與監控機制，遇上忘記取款切勿慌張放棄，及時照程序通知相關單位，仍有很大機會尋回。